Leopardo de Ouro em Locarno para “Vitalina Varela”, de Pedro Costa, e Leopardo de Prata de Melhor Atriz para Vitalina

Vitalina Varela, cabo-verdiana de 55 anos de Figueira das Naus, Ilha de Santiago, chegou a Lisboa nesta década (foi em 2013), três dias depois do funeral do marido, que emigrara para Portugal muitos anos antes. A história dela já havia sido anunciada em “Cavalo Dinheiro”, filme anterior de Pedro Costa, realizado em 2014. A um nível histórico, social e político, aquela história é também um espelho da realidade de tantas mulheres cabo-verdianas que foram ficando à espera no seu país, esquecidas. Em “Vitalina Varela”, Vitalina fala por todas elas.

O novo filme de Pedro Costa, denso e sublime, é uma vez mais um grande trabalho de perseverança e paciência que deve muito a esta mulher forte e magnífica, “cheia de vida” como a origem do seu nome. Conquistou hoje, em Locarno, o Leopardo de Ouro, 32 anos depois de “O Bobo”, de José Álvaro de Morais, ter vencido o mesmo prémio – é uma das maiores distinções da história do cinema português. E foi duplamente premiado já que Vitalina Varela venceu também o Leopardo para Melhor Atriz. Este reconhecimento é tão fulcral como aquele prémio de topo que o cinema português teve de esperar mais de três décadas para repetir: é que, por Vitalina, é no fundo homenageada toda a nobre linhagem de atores não profissionais que Pedro Costa filmou desde o início, em particular Vanda Duarte e Ventura (que também tem em “Vitalina Varela” um papel essencial).

O júri foi presidido pela realizadora francesa Catherine Breillat, a cineasta alemã Valeska Grisebach (substituiu à última hora a também alemã Angela Schanelec), o ator argentino Nahuel Pérez Biscayart, a produtora holandesa Ilse Hughan e o jornalista italiano Emiliano Morreale. Para Pedro Costa, esta foi a quarta presença na competição do festival do Ticino, depois de “No Quarto da Vanda”, em 2000 (Menção Especial), “Caça ao Coelho Com Pau”, em 2007 (curta-metragem que integrou o filme coletivo “Memories”, com dois outros filmes de Harun Farocki e de Eugène Green – Prémio Especial do Júri) e de “Cavalo Dinheiro”, em 2014 (Melhor Realização).

“Tudo o que se passa neste filme aconteceu a Vitalina”, disse Pedro Costa à imprensa. “Nunca escrevemos um argumento, falávamos apenas, eu tirava algumas notas e depois começámos a ensaiar cenas, ou momentos de diálogo. Perguntámo-nos o que poderíamos fazer. Tudo o que ela diz no filme, escreveu-o de uma certa maneira. Ou memorizou-o. O meu trabalho passou por reter, comprimir, organizar e construir o filme com isso. (…) Enquanto filmávamos, de segunda a sábado, ao longo de um ano, todos os dias eu a aproximava de um pesadelo que ela ia aprofundando a pouco e pouco.”

“Vitalina Varela” é um filme magnífico sobre o presente de uma mulher, o seu confronto com a realidade em Portugal, as suas memórias de Cabo Verde. Há duas casas incomparáveis entre os dois países, com uma capela entre elas e a personagem de um padre, interpretado por Ventura. É um filme trágico como o mundo, revoltado com essa tragédia. Vitalina desce umas longas escadas no início, sobe uns pequenos degraus no final. E talvez isso abra uma centelha de esperança, porque também é de amor que Vitalina nos fala, “e se ele existe tem que dar certo.”

Em declarações ao Festival de Locarno publicadas hoje, Pedro Costa salientou que este Leopardo de Ouro “é uma grande honra e que abre algumas portas para que o filme possa ser visto em mais partes do mundo. Da minha parte, sempre trabalhei no duro ao longo de muitos dias, meses e às vezes anos, com paciência e cuidado, para que estes lugares e esta comunidade possam ser protegidos pelo cinema. Eles podem tornar-se em algo maior do que a vida. Não ando a fazer documentários de entrevistas de televisão. Queremos tentar fazer algo um bocadinho mais épico (…). Este filme pertence a Vitalina. Ela é uma força da natureza, do passado, do presente e também do nosso futuro. É verdade que há um bocadinho de esperança no fim.”

Quando lhe perguntaram qual a importância do passado no filme, Pedro Costa respondeu: “Há muitos vestígios que pertencem apenas aos cabo-verdianos, a Vitalina ou Ventura, em geral a esta comunidade. Estou a falar de pessoas que vivem hoje em dia no esquecimento, nas margens mais obscuras da sociedade. O cinema pode protegê-las, e em certa medida vingá-las sempre que este filme for mostrado.”

Já Vitalina disse estar muito feliz por vencer este prémio, “e digo-o do fundo do coração. É um testemunho do amor com que o filmámos e do amor que recebemos aqui no festival. Nunca agradecerei o suficiente a Pedro porque ele confiou em mim e apoiou-me não só durante o trabalho do filme mas também na vida. Agradeço também aos nossos companheiros, este foi um trabalho de um grupo de pessoas. Penso sobretudo em Ventura, que não está aqui connosco [em Locarno]. É um filme que conta muito de mim mas também das pessoas que o fizeram.”

Nesta 72ª edição do histórico festival suíço que tem a céu aberto, na Piazza Grande, a maior tela de cinema da Europa, houve outro triunfo: o dos atores não profissionais. Não falamos tanto da interpretação de Vitalina Varela, que obviamente não é atriz profissional, embora consiga no filme, à custa do longo trabalho efetuado com Pedro Costa, aquilo que nenhuma atriz de hoje consegue – o seu papel é verdadeiramente assombroso. Em “Height of the Wave” (Prémio Especial do Júri), também o sul-coreano Park Jung-bum cruza profissionais com amadores num thriller passado numa pequena comunidade piscatória para a qual uma agente da polícia, depois de se divorciar, é enviada com a filha adolescente. Não é um filme à altura de “The Journals Of Musan” (2010) e de “Alive” (2014), que também competira em Locarno (no ano de “Cavalo Dinheiro”), mas mostrou o suficiente para convencer o júri a dar-lhe o segundo maior prémio do festival.

Já o Leopardo de melhor interpretação masculina distinguiu um ator que não o é de todo, Regis Myrupu, que em “A Febre”, da brasileira Maya Da-Rin, responde pelo nome de Justino. É a história de um ameríndio do povo Desana, que fala tucano, perfeitamente integrado na sociedade brasileira (ele trabalha num terminal de contentores de uma empresa em Manaus), mas fidelíssimo à sua origem e costumes da aldeia amazónica onde nasceu. “A Febre” é politicamente oportuno. Num momento em que o país acentua clivagens e discursos xenófobos contra as comunidades indígenas, Maya Da-Rin sublinha a sua comunhão plena com o mundo que as rodeia, mas também as novas dificuldades que Justino enfrenta, da ameaça latente de um colega ao receio de perder a filha que está prestes a partir para a Universidade.

O palmarés completou-se com “Les Enfants d'Isadora”, bonito filme francês de Damien Manivel reconhecido com um Leopardo de Melhor Realização. Não fez qualquer sombra a “Vitalina Varela” mas, numa competição em que o filme de Pedro Costa se superiorizou a qualquer outro, fica como uma das obras a reter. E é um filme sobre dança (Manivel era bailarino antes de se tornar realizador), a deixar-se impregnar pelo drama de Isadora Duncan (1877-1927), mítica coreógrafa e bailarina norte-americana que, a 19 de abril de 1913, perdeu os dois filhos, de quatro e seis anos, num acidente no rio Sena.

Esse drama irreparável marcaria a sua vida e toda a sua produção artística. E o filme faz propagar o luto assim como a beleza dos gestos que o sublimam, por intermédio de quatro mulheres dos dias de hoje, em três atos que não são estanques: uma bailarina que lê o diário de Duncan; uma coreógrafa italiana que ensaia uma coreografia de Duncan com uma bailarina que sofre de doença cromossomática; por fim, o efeito que esse bailado provoca numa espectadora idosa que o viu e que seguimos no seu regresso a casa (e que se trata, na verdade, da grande bailarina, coreógrafa e pedagoga Elsa Wolliaston, figura da dança contemporânea, com quem Manivel já tinha trabalhado em 2010 na sua curta-metragem “La Dame au chien”).

PRÉMIOS ATRIBUÍDOS NO 72º FESTIVAL DE LOCARNO

LEOPARDO DE OURO: “Vitalina Varela”, de Pedro Costa (Portugal)

PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI: “Height of the Wave”, de Park Jung-bum (Coreia do Sul)

MELHOR REALIZADOR: Damien Manivel por “Les enfants d'Isadora” (França/Coreia do Sul)

MELHOR ATRIZ: Vitalina Varela em “Vitalina Varela”, de Pedro Costa (Portugal)

MELHOR ATOR: Regis Myrupu em “A Febre”, de Maya Da-Rin (Brazil/França/Alemanha)

MENÇÕES ESPECIAIS

“The Science of Fictions”, de Yosep Anggi Noen (Indonésia/Malásia/França) e

“Maternal”, de Maura Delpero (Itália/Argentina)