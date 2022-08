Morreu Toni Morrison

Toni Morrison, vencedora do Prémio Pulitzer de Ficção e do Nobel da Literatura, em 1993 (foi a primeira mulher afro-americana a receber o galardão), morreu esta terça-feira, aos 88 anos, em Nova Iorque.

Toni Morrison nasceu em 1931, em Lorain, no estado norte-americano do Ohio. Foi professora na Universidade de Princeton e é autora de vários romances que têm como tema a população negra dos EUA e a situação das mulheres, entre os quais se encontram “A dádiva”, “A nossa casa é onde está o coração” e “Deus ajude a criança”.

Foi com “Beloved”, inspirado em acontecimentos reais ocorridos no Kentucky em 1856 — uma antiga escrava mata a sua própria filha para evitar que esta sofra como ela sofreu — e considerado pelo “New York Times” um dos romances mais importantes do século XX, que venceu o Pulitzer, em 1988.

Do antigo presidente norte-americano Barack Obama recebeu também a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil do país, tendo ainda sido galardoada com a Legião de Honra francesa.