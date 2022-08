Paula Rego partilha memórias na primeira exposição individual na Alemanha (C/ ÁUDIO)

A primeira exposição individual de Paula Rego na Alemanha, que mostra uma seleção de dez obras da artista portuguesa, é inaugurada nesta quarta-feira na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No centro da mostra "Entre a Imaginação e a Memória" estará o tríptico "O Pescador", de 2015, descrito pelo filho da artista como "uma das obras mais importantes" de Paula Rego.

"Conta a história dela de pequena, quando vivia no Estoril, e o pescador é o pai. Ele ia muitas vezes à pesca, ao Cabo da Roca, e ela acompanhava-o, vestida com o fato da Mocidade Portuguesa. Naquela altura, todas as raparigas eram obrigadas a isso. Esta é uma obra desses anos, de quando era pequena, e das lembranças dessa época. É bastante emocional e por isso nunca a vendeu", conta à agência Lusa o filho Nick Willing.

A ideia da exposição surgiu numa conversa entre o embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que inicia uma visita ao país na quarta-feira.

"Ficámos muito contentes por ele [Presidente da República] se ter lembrado de nós. Ele queria visitar a Alemanha e mostrar algo que fosse importante e extraordinário em Portugal. Eu disse que sim antes mesmo de pensar no que iríamos mostrar", partilha Nick Willing, recordando a chamada telefónica que Marcelo Rebelo de Sousa lhe fez, há três meses, falando-lhe da ideia da exposição.

"O que vamos organizar no Centro Cultural da Embaixada de Portugal em Berlim, que é um espaço relativamente limitado em termos de área, acho que é uma muito boa mostra do que é a pintora da Paula Rego, porque vem um quadro que é muito representativo, não só do trabalho dela, como também do que representa", revela João Mira Gomes, realçando o título da exposição "Entre a Imaginação e a Memória".

"Há duas semanas estava a ler uma rubrica no 'Financial Times' em que eles perguntavam a várias personalidades o que é que era um verão perfeito. Uma das entrevistadas era Paula Rego. Ela fala precisamente do pai a pescar e deste quadro que vem à Alemanha", acrescenta o embaixador de Portugal em Berlim.

“Um ponto de partida”

A exposição surge duas décadas depois da última participação de Paula Rego numa mostra em território alemão. No total, serão exibidas dez obras pertencentes à coleção da artista.

"A minha mãe tem uma boa coleção, mas não é enorme. Este é um ano em que ela tem várias exposições a decorrer, perto de Madrid, uma retrospetiva perto de Londres e várias em Portugal. Queria arranjar obras mesmo boas para construir uma boa exposição", refere Nick Willing, acrescentando que ficou contente com o resultado conseguido.

João Mira Gomes revela à agência Lusa que este é apenas "um ponto de partida" para uma exposição maior, uma retrospetiva que terá lugar dentro de alguns anos.

"Gostaríamos, um dia mais tarde, de organizar uma exposição mais importante da Paula Rego, com um parceiro alemão, com a colaboração da galeria que a representa no Reino Unido", adianta à Lusa o embaixador de Portugal na Alemanha.

"Vamos ter a exposição patente durante os próximos dois meses, que coincide com a 'Berlin Art Week'. Durante este tempo vamos organizar várias visitas de curadores, colecionadores, galeristas alemães para poderem descobrir a pintura de Paula Rego, ou vê-la ao vivo, já que há muitos que a conhecem, mas nunca viram esses trabalhos ao vivo", frisa o diplomata.

Paulo Rego é uma das artistas nacionais mais reconhecidas, autora de desenhos, pinturas e gravuras, e com um currículo com mais de 200 exposições, coletivas e individuais, por todo o mundo.

A primeira exposição individual da artista na Alemanha, "Entre a Imaginação e a Memória" é inaugurada na quarta-feira e estará patente até 7 de outubro.