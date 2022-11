Filme húngaro “Eterno Inverno” é o grande vencedor do Festival Avanca 2019

O filme "Eternal Winter" ("terno Inverno"), do realizador húngaro Attila Szasz, é o "grande vencedor" dos 23.º Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia -- Avanca 2019", que encerrou este domingo em Ovar, avançou à Lusa o presidente do festival.

"Eterno Inverno", um filme sobre as 700 mil vítimas húngaras dos campos de trabalho soviéticos, arrebatou o Prémio Cinema para a Melhor Longa Metragem o Prémio D. Quixote da FICC - Federação Internacional de Cineclubes, o prémio de melhor fotografia e o de melhor atriz para Marina Gera, declarou à Lusa o presidente do Cineclube de Avança e do festival, António Costa Valente.

O certame, que encerrou hoje após dez dias de festival e cinco dias de competição, por onde passaram 36 filmes em estreia mundial e 84 em competição, entre os quais sete películas portuguesas na competição internacional, atribuiu uma menção especial ao filme inglês "Taniel", de Garo Berberian.

O júri, constituído por Tariq Porter (Espanha) e Bernardo Cabral (Portugal), distinguiu ainda com menções especiais as longas--metragens "Elvis volta a casa" de Fatmir Koci (Albânia) e "O Sutiã" de Veit Helmar (Alemanha), que também recebeu o prémio de melhor argumento e melhor ator para Miki Manojlovic (um dos atores preferidos de Emir Kusturica).

Na nova competição de cinema de realidade virtual VR 360º, lançada nesta 23.ª edição, o galardão foi para o "Lionhearted", de Ricardo Saleh (Alemanha) e o Prémio Estreia Mundial foi destinado a "Pieces", de Alexandre Cunha, Alexandre Lopes, João Lourenço, João Teixeira e Paulo Carvalho (Portugal) e que foi uma produção da Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro (UTAD), cujo júri foi constituído pela escritora Mariana Bento Lopes, o músico Sérgio Ferreira e o cineasta Sérgio Nogueira.

O Prémio Curta Metragem foi para o filme do Afeganistão "Elephantbird", de Masoud Soheili, e o que arrecadou o palmarés de Melhor Animação foi "Tweet -- Tweet", de Zhanna Bekmambetova da Rússia.

O júri foi constituído pela investigadora Anabela Oliveira e pelos cineastas Alexander Gratovsky e Roman Zhigalov (Rússia) e Dinis Costa, os programadores Antonio Delgado (Espanha), Larysa Yefymenko (Ucrânia) e Marcello Zeppi (Itália).

O documentário "8 Poems of Emigration", de Kurtulus Ozgen (Turquia), venceu o Prémio Televisão e o filme "Stuka", de Ricardo Machado, recebeu uma menção especial.

A obra "Little América", de Marc Weymuller (França), recebeu o Prémio Estreia Mundial Televisão. O júri foi constituído pelos realizadores Adriano Nazareth Jr., Manuel Paula Dias e Rui Nunes, o argumentista Henrique Vaz Duarte, os poetas António Souto e Manuel Freire, o ator Carlos Rico, o jornalista Fernando Pinho e os investigadores Leonel Rosa e Jean-Pierre Carrier (França).

O prémio vídeo foi atribuído a "Bookanima: Dance", de Shon Kim (Coreia do Sul). O júri deste prémio foi constituído pelos investigadores Carlos Fragateiro, Paulo Bernardino Bastos, o cineasta Rui Filipe Torres e pelo jornalista João Paulo Neves.

Nas categorias mais esperadas esteve a "Competição Avanca" e foi distinguida a curta metragem "Boca do Inferno", de Luís Porto.

"A Menor Resistência", de Rafael Marques e Francisco Moreira, recebeu uma menção especial.

O Prémio Estreia Mundial foi para "A Tua Vez", de Cláudio Jordão e David Rebordão, enquanto o Prémio Melhor Longa Metragem foi arrecadado por "Voar da Ponta dos Dedos", de Luís Margalhão.

O júri foi constituído pelos cineastas Nicole Gratovsky (Rússia), Passos Zamith e Rui Martins e os programadores Artur Barros Moreira, Jesús Ramé López (Espanha), Luciana Abad (Argentina) e Pedro Medeiros.

O prémio para realizadores até 30 anos foi atribuído a "Invasões Francesas", de César Santos, e o prémio para cineastas com mais de 60 anos foi para "Um Café e 4 Segundos", de Cristiano Requião (Brasil).

Na conferência internacional Cinema -- Arte, Tecnologia, Comunicação, o Prémio Eng. Fernando Gonçalves Lavrador, em homenagem póstuma a um dos mais relevantes investigadores portugueses na área da semiótica, estética e teoria do cinema, distinguiu as investigadoras Helena e Maria do Rosário Santana da Universidade de Aveiro.

No total, dez júris constituídos por 48 individualidades de nove países atribuíram 17 prémios e oito menções especiais.

O certame acontece todos os anos em Avança e é uma organização do Cine-Clube de Avanca e do município de Estarreja, no distrito de Aveiro, com o apoio do ICA/Ministério da Cultura, Instituto Português do Desporto e da Juventude, FCT, Junta de Freguesia e Paróquia de Avanca, Agrupamento de Escolas de Estarreja, além de várias organizações internacionais e entidades locais.