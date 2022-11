Netflix corta cena de suicídio da série “Por 13 razões”

São cerca de três minutos que não mais vão estar disponíveis no último episódio da primeira temporada de “Por 13 razões”. Mais de dois anos após a estreia da série que retrata a perspectiva de uma jovem que se suicida, a Netflix decidiu cortar a sequência que mostra o momento em que Hannah Baker corta os pulsos dentro da banheira e acaba por morrer.

“Estamos a preparar o lançamento da terceira temporada mas continuamos atentos aos debate em torno da série. Assim sendo, depois de nos aconselharmos com especialistas, incluindo a Dr. Christine Moutier, diretora clínica da Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio, decidimos em conjunto com o criador Brian Yorkey e os produtores que vamos editar a cena em que Hannah se suicida”, pode ler-se numa nota divulgada pelo serviço de streaming, que salienta ainda a forma como a série “encorajou” os jovens a discutir “temas difíceis como depressão e suicídio e a procurar ajuda”.

A cena em causa já não está disponível na Netflix. Agora estão apenas disponíveis os momentos imediatamente anteriores ao suicídio, em que Hannah se prepara, e relatados por Clay. Na cena seguinte, já são os pais da protagonista a entrarem na casa de banho e a encontrarem a filha morta.

Quando se estreou em 2017, a série foi criticada pela forma como abordava o suicídio de uma jovem de 17 anos. Os criadores, realizadores e produtores foram acusados de romantizar temas como o suicídio e a depressão.

Ainda este ano, a Netflix prepara-se para estrear a terceira temporada da série, embora ainda não tenha sido divulgada a data exata.