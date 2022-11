EDP Cool Jazz. Concerto dos HMB cancelado devido a “falha técnica”

O concerto dos portuenses HMB no festival EDP Cool Jazz estava marcado para as 21h30 e os seus membros até subiram ao palco, mas não conseguiram terminar a primeira canção por causa de uma “falha técnica”. Foi essa a justificação dada aos espectadores, a quem também terá sido dito que o “problema estaria a ser resolvido”.

A mesma informação foi confirmada ao Expresso por uma fonte da organização, que remeteu mais esclarecimentos para o final dos concertos no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. O concerto dos The Roots, marcado para as 22h35, começou perto da hora prevista, estando o problema aparentemente resolvido.

No Instagram, a organização do festival pediu desculpa pelo “transtorno causado aos fãs” e acrescentou que o problema técnico que levou ao cancelamento do concerto teve origem no sistema de som.

O festival arrancou no dia 7 de julho, com um DJ set do jornalista musical Rui Miguel Abreu, e termina a 31 de julho com a atuação dos alemães Kraftwerk, que regressam a Portugal depois de uma atuação no festival Neopop, em Viana do Castelo, em 2017. Pelo festival vão ainda passar nomes como o da londrina Jessie J, os portugueses Best Youth, Snarky Puppy, Jacob Collier, Jamie Cullum, a canadiana Diana Krall e o britânico Tom Jones.