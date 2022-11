Desafinado: João Gilberto e Tom Jobim, por Sérgio Godinho em 2011

Não há muitas esquinas da música onde apareça um Tom Jobim e um João Gilberto a cantá-lo. Em Jobim, a fluência natural assente na complexidade harmónica e melódica, a transmissão de veios entre o popular e o erudito, e o puro talento, coisa inquantificável.

E, em João, o feito inaugural de uma forma de tocar violão inventada de raiz, de batida desconcertante, e também o jeito de cantar que quebrava com toda a tradição da voz enfática e potente. O calor chegava agora de muito perto, rente ao ouvido. Depois de 'Chega de Saudade', 'Desafinado' definiu a bossa-nova e isso é história conhecida. Mas a canção tem dois autores, Jobim e Newton Mendonça, e mais para contar.

Amigos de infância, jovens pianistas de bar e da noite, tinham já composto juntos, incluindo o mais tarde icónico 'Meditação' (o amor, o sorriso e a flor). 'Composto juntos' era isso mesmo: ambos faziam a música, ambos faziam a letra. E, dado o provável frequente estado etílico, nem eles sabiam em que percentagem.

Newton morreu com 33 anos, e nunca se saberá, agora nem do próprio Jobim (que aliás sempre iludiu a pergunta), qual a quota parte de um e de outro neste tema e no 'Samba de uma nota só'. Certo é que 'Desafinado' começou a ser escrito como um desafio provocatório a certos cantores que, por azar, tinham que acompanhar. "Só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu".

Lançaram frases bobas, modernas e perfeitas, "fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão". Quando viram que tinham em mãos muito mais do que uma piada para consumo privado, ainda a tentaram oferecer a um cantor cómico, Ivon Curi, e a outros menos jocosos.

Até que João Gilberto, cantor privilegiado, a reivindicou, a levou a sério e lhe imprimiu a perene marca de água.

A crónica foi publicada originalmente na edição da antiga revista Actual, do Expresso, a 17 de setembro de 2011