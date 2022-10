Steven Pinker: “Toda a gente pensa que os outros estão infelizes”

O psicólogo e linguista Steven Pinker (Montreal, 1954) é um dos mais interessantes intelectuais contemporâneos. Professor em Harvard, concilia a investigação com a divulgação da ciência. Em livros recentes, incluindo “O Iluminismo Agora” (ed. Presença), que é o seu último, usa massas de informação para provar que as visões negativas do estado geral das coisas não se justificam. Segundo Pinker afirmou ao Expresso, “as pessoas pensam que vivemos numa época excecionalmente violenta, que a pobreza está a aumentar, que a iliteracia está a aumentar, e estão erradas, erradas, erradas. Isto não é otimismo, é aquilo que Hans Rosling chama ‘factfulness’. Ele inventou a palavra, que significa ter consciência dos factos”.

Porque acha que a perceção pública é aquela que é?

Em parte tem que ver com a natureza do jornalismo. Ele foca-se em eventos, o que gera um preconceito a favor daquilo que é negativo. Porque muitas vezes as coisas boas consistem em não acontecer nada. Um país estar em paz, ou ser democrático, ou não ter sido atacado por terroristas. Ou as crianças lá crescerem com saúde. Os eventos tendem a consistir em coisas que correm mal: guerras, epidemias, etc. A perspetiva do mundo através do jornalismo é necessariamente diferente da perspetiva a partir de dados e tendências. Jornalistas já me confirmaram que têm a noção de que os assuntos sérios consistem em reportar o que está mal. Corrupção, fracassos, catástrofes, ameaças...

Claro que é essencial tudo isso ser coberto. Mas os sucessos, as políticas que funcionam, as melhorias que têm lugar, muitas vezes são ignoradas pelos jornalistas, pois eles sentem que isso seria servir os interesses dos governos e das grandes empresas. O papel do jornalista é ser oposição aos governos e às instituições, ser crítico. Ora a crítica é importante, mas se o retrato do mundo é sistematicamente distorcido, isso pode levar a problemas que são maus como a complacência. Cinismo ou fatalismo, por exemplo — o sentimento que de que não vale a pena tentar melhorar o mundo, uma vez que tudo falha. Devemos simplesmente preocupar-nos com as nossas próprias vidas. Ou radicalismo. A ideia de que devemos destruir as instituições, encontrar um líder carismático ou fazer um revolução violenta, pois o que quer que substitua o atual sistema há de ser melhor do que aquilo que temos.

Isso tem só que ver com o jornalismo ou também com o modo como a política é feita hoje em dia?

Também é a política, em especial a política dos que tentam chegar ao poder, obviamente mais negativa do que a de quem já lá está. E também é a vida intelectual. Académicos, críticos que frequentemente acham ser obrigação deles criticar as instituições. Mais uma vez, a crítica é importante, mas não ser capaz de reconhecer os êxitos leva a um tipo de fatalismo que pode ser prejudicial.

Pode dar exemplos de intelectuais com a atitude que descreve?

Bom, a maioria deles. Seria difícil encontrar intelectuais que não o fazem. Todos os pós-modernistas, por certo. Os da Escola de Frankfurt. Os marxistas. Os existencialistas. Todos os que foram influenciados por filósofos continentais como Nietzsche e Heidegger. Estes são pessoas que costumam posicionar-se à esquerda. À direita, também há uma ideologia católica reacionária que diz que a civilização ocidental se encontra em decadência desde o iluminismo por nos termos afastado da lei moral da Igreja, e portanto temos uma epidemia de pornografia e homossexualidade e aborto e padrões de educação e cultura que caíram.

Vê alguma maneira de contrariar essa atitude? Além de livros como o seu, formas de reação mais imediatas e permanentes...?

Acho que um quadro mental mais orientado para os factos, no jornalismo e na vida intelectual, ajudaria. A psicologia cognitiva, que é a minha área, tem enfatizado que a mente humana é demasiado influenciada por narrativas e histórias soltas e imagens. É o chamado availability bias (preconceito da disponibilidade). Aquilo que estiver disponível na memória tende a determinar o nosso sentido de probabilidade e risco. O trabalho de Daniel Kahneman com Amos Tversky, que deu origem a um prémio Nobel da economia e a um livro que foi best-seller nos Estados Unidos (“Pensar, Depressa e Devagar”, ed. Temas e Debates/Círculo de Leitores), é apenas uma das tentativas para contrariar os preconceitos cognitivos utilizando quantidades abrangentes de informação.

Isso é crucial, combinado com atenção à história recente. Quando digo história não quero dizer há 250 anos mas há 20, 30, 50. Em Portugal isto é menos um problema do que nos Estados Unidos, pois quem tem idade suficiente recorda-se da ditadura. Vocês não precisam que vos lembrem os benefícios da democracia. Já nos Estados Unidos é mais fácil esquecermo-nos deles. Há dez anos houve uma terrível recessão económica, mas nos anos 70 a inflação e o desemprego ultrapassaram os dez por cento, havia falta de petróleo para aquecedores... Um pouco de memória histórica que não se concentre apenas nas manchetes atuais é essencial para nos dar perspetiva.

O negativismo que existe atualmente entre muita gente em muitos países não terá que ver sobretudo com instabilidade económica? Em geral, quando as pessoas se sentem satisfeitas e seguras a esse nível, caso não tenham outros motivos particularmente fortes para se sentirem mal, a sua perspetiva é positiva.

Não é necessariamente o facto de as pessoas estarem bem ou mal a nível económico, mas em que direção a economia vai. Algumas das pessoas mais otimistas em todo o mundo vivem na China e na Índia. São muito mais pobres do que as pessoas na Europa Ocidental, mas a tendência é para cima. Além disso, as impressões de cada um não se baseiam na sua própria situação de vida, mas na perceção que têm da situação do país. O que pode ser bastante diferente. As sondagens de opinião mostram um fosso permanente entre como as pessoas avaliam a sua vida e como avaliam as dos outros. Em especial no que se refere à felicidade. Toda a gente pensa que todos os outros estão infelizes, mas eles próprios não.

De que países se trata?

Acho que acontece em todos os países, mas especialmente em França, nos Estados Unidos... Não tenho dados em relação a Portugal.

Aqui talvez seja um bocado diferente. Muitas pessoas não parecem satisfeitas com a sua situação económica.

Ao dizer isso, talvez você próprio esteja a ser vítima da falácia.

A minha impressão baseia-se naquilo que as ouço dizer, por exemplo em cafés.

Se falar com elas diretamente, talvez a resposta seja outra.

Eu falo. Acho que depende das pessoas. E talvez o que diz seja mais verdade em países de rendimento mais elevado. Quando não se ganha o suficiente para fazer uma vida normal, é difícil ser otimista.

Não nego que isso seja verdade. O que digo é que, mesmo quando uma pessoa não está ela própria a sofrer, se julgar que os outros estão poderá ter uma visão negativa sobre o sistema político.

Por pensar que mais tarde ou mais cedo isso acabará por a atingir?

Sabe, um facto interessante sobre eleições é que as pessoas têm consciência de que existe uma possibilidade infinitesimal de o seu voto determinar o resultado e, portanto, vir eventualmente a afetar a sua situação económica. Mas se acharem que todos os outros estão mal, poderão votar mais em função disso do que da sua própria situação.