Solidões interiores

O cinema português tem destas coisas. Gente que surge e desaparece e volta a fugir e emerge mais tarde, fruto claro de uma ausência de verdadeira indústria e de mecanismos de produção em que aleatoriedade e a sintonia com a rosa de onde vão soprando os ventos fazem ou desfazem carreiras, vidas. Rita Nunes é um desses casos. Lembro-me de ver, há 20 anos, uma muito promissora curta-metragem, “-9”, que ela fora buscar aos “Crimes Exemplares”, de Max Aub, e, pouco depois, dois telefilmes igualmente estimáveis (“Contas do Morto” e “Só por Acaso”). Esperava-se, enfim, uma longa-metragem para cinema, a prova dos nove — e nada. Foi andando pelo território das curtas e re-emergiu, em 2017, como co-realizadora de uma série histórica para a RTP (“Madre Paula”) que era uma daquelas coisas em que a nossa televisão pública se vai entretendo, aproveitando a boa-vontade e o empenho, mas nunca dando os meios, os euros, aquilo com que se compram os melões, os argumentistas, os atores, os técnicos e, sobretudo, o tempo para se conseguir que as coisas saiam bem e não apenas esforçadas.

Finalmente, agora, depois de um muito demorado parto, temos uma primeira longa-metragem para cinema (pouco longa, mal excede uma hora de duração, mas longa, enfim!) E, de repente, damo-nos conta que, aos 44 anos, Rita Nunes continua a começar — e não é justo. “Linhas Tortas” começa por ter uma boa ideia de argumento e não apenas porque fala de coisas modernas, ligações afetivas estabelecidas nas redes sociais, nos blogues, pelos telemóveis, nos lugares onde as pessoas podem albergar-se por trás de avatares e comunicar sem se expor de corpo inteiro. É o que faz António, um escritor e jornalista para lá da meia-idade, que está a gostar muito pouco do mundo que o rodeia e da vida que vai levando, com mais álcool que pachorra. Sob o nome de ‘Rasputine’ conhece Luísa na rede, ela uma jovem atriz a puxar pela vida, mas também ela a abeberar uma solidão interior que as conversas com António vão ajudando a romper. Ela tem a idade do filho dele e ele nem sabe bem o que quer dela. No dia em que, finalmente, combinam encontrar-se cara a cara o destino bate à porta e troca-lhes as voltas.

A modernidade do filme não ancora apenas nos meios de comunicação, vai mais além, é, por assim dizer, civilizacional. Está inscrita na emissão de televisão a que António vai, na peça de teatro que Luísa está a fazer, nas conversas entre amigos, na própria teia relacional entre os personagens, tudo fabricando um retrato que é bem deste nosso tempo. Por uma vez, no cinema português, podemos palpar o mundo da ficção e verificar que ele faz consonância com a vida, que as teias com que se tece não nascem na cabeça dos argumentistas, apesar de nascerem. Pode-se chamar a isso ‘realismo’, algo que no cinema português não abunda. São mais os sucedâneos que a coisa vera. António é Américo Silva, sólido e lesto num personagem que lhe assenta que nem luva. Luísa é Joana Ribeiro que tem menos que fazer, mas o que faz, faz bem. Ana Padrão é a mulher de António que aguenta os equilíbrios e é tão verdadeira que nem se dá conta de como ela é boa atriz. Miguel Nunes é o filho de ambos e, se o personagem é um traste, o ator segura-o até ao ódio. Corajoso desempenho. Rita Nunes filma tudo respirando bem no andamento, nunca aos saltos, nunca a patinar (nunca a “encher chouriços”, para usar uma terminologia que tão bem se adequa às telenovelas). “Linhas Tortas” é rápido, eficaz, emocionante, engenhoso, percebe-se que foi feito com quase nada e quase tem gravado no corpo a exigência de que, para a próxima, não tenha de ser assim.