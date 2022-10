Um milagre no mundo do crime

Os crimes acontecem por toda a parte, mas é possível que muitos deles nasçam no mesmo lugar. E é exatamente aí que devem ser combatidos. Ou mesmo evitados. A teoria pode parecer estranha à partida, mas há quem nela acredite e esteja disposto a tudo para prová-la. Para isso, terão de enfrentar quem não pensa da mesma maneira e mostrar que a sua forma de trabalhar vai dar frutos. O tempo mostrará de que lado está a razão.

Embora a ação de “City on a Hill” se centre em Boston, e esta seja uma história que se cruza com a da cidade durante o início da década de 90, a série não se cinge a uma narrativa de investigação criminal como a seguida noutras séries policiais. Aqui o foco vai além da geografia e está na dimensão social.

O drama criminal apresenta-nos a um agente do FBI chamado Jackie Rohr (interpretado por Kevin Bacon) e ao procurador distrital Decourcy Ward (Aldis Hodge), que têm como missão desmantelar um gangue violento no bairro de Charlestown. Mas terão de desempenhá-la de uma forma diferente, mais institucional e que leve a uma mudança no próprio sistema para reduzir o crime e a violência na metrópole.

Se é certo que o valor de ambos é reconhecido, essa característica que os une acaba também por pô-los em lados opostos. O agora falido e corrupto Rohr foi em tempos um autêntico herói ao investigar a máfia, mas aquilo que hoje é mete-o em rota de colisão com Ward — conhecido por não deixar escapar polícias que fogem à norma. Ainda assim, vão operar um autêntico ‘milagre’, como o que se deu na vida real de Boston após as políticas de combate ao crime pensadas por David M. Kennedy.

Com uma vibe que pode fazer lembrar o “The Wire” (HBO Portugal) de David Simon, centrado em Baltimore, “City on a Hill” conjuga esse posicionamento mais premium com elementos de séries de investigação criminal mais comuns, de modo a captarem a atenção dos telespectadores a cada episódio. E essa pode bem ser uma das suas mais-valias entre as demais produções agora em estreia. Depois conta também com uma equipa de luxo desde o início do projeto.

A pesquisa feita por Ben Affleck para uma longa-metragem — “The Town” cujo argumento escreveu antes de se dedicar à realização e a interpretar o papel principal — deu-lhe demasiado material para duas horas de filme, pelo que havia que guardar essas informações para novos projetos. E quis o destino que isso se refletisse numa série televisiva onde também figuram nomes como o de Matt Damon ou de Barry Levinson na produção. No entanto, era preciso encontrar os talentos certos para lhe dar corpo.

Chuck MacLean, ele próprio natural de Boston, começou a tratar do argumento — depois de já ter trabalhado com Casey Affleck num projeto que ainda não saiu do papel — e Tom Fontana (criador de “Os Bórgias”) acabou por tornar-se showrunner da série depois de o canal Showtime garantir os seus direitos. Quando assumiu o comando, (quase) tudo mudou.

Se o episódio-piloto foi rodado em Boston e nos arredores da cidade, a produção mudou-se depois para Nova Iorque. A decisão pode parecer difícil de entender, mas a realidade é que fez mais sentido filmar os exteriores em lugares como Staten Island, New Rochelle, White Plains ou Bronx. A capital do Massachusetts mudou muito nas últimas décadas e era preciso mostrá-la tão degradada como era há 30 anos.

A primeira temporada de “City on a Hill” já está disponível em streaming através da HBO Portugal, mas o canal Showtime ainda não a renovou para a segunda temporada — embora já haja planos quanto ao futuro. Se a produção tiver luz verde para avançar, os novos capítulos já não serão centrados em Charlestown. Roxbury será a nova morada da série, cujo arco narrativo comporta já cinco temporadas.