Morreu Max Wright, o pai de Alf

Morreu Max Wright, o pai da popular série dos anos 80 “Alf, Uma Coisa do Outro Mundo”. O ator de 75 anos morreu esta quarta-feira, de acordo com o TMZ, na sua casa em Hermosa Beach, nos arredores de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia.

Um linfoma foi-lhe diagnosticado em 1995, estava em remissão há muito tempo, informou a família.

Embora o ator tenha ficado mais conhecido pelo seu papel como Willie Tanner em “Alf”, Wright é creditado em mais 60 séries de televisão e filmes. Destaque para progrmas como “Buffalo Bill”, "Cheers”, "Misfits of Science”, “Dudley” e “Norm”.

“Alf, Uma Coisa do Outro Mundo” era transmitida na RTP jnas noites de quinta-feira, tendo estreado em 1987.