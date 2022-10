Trabalhadores do São Carlos e da CNB partem para a luta jurídica

Os trabalhadores do São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado estiveram quarta-feira reunidos em plenário com o objetivo de encontrarem novas formas de luta para alcançarem a harmonização salarial, que tanto reivindicam. O resultado foi a decisão de arrancarem para uma batalha jurídica com as tutelas, Ministério da Cultura e Ministério das Finanças.

Ao mesmo tempo, pedem a intervenção do primeiro-ministro, António Costa, para que "ponha mão nisto", acusando as tutelas de inoperância.

"Acreditamos profundamente que a decisão tomada pelo Conselho de Administração da empresa, em 2017, e que reduzia o horário de trabalho de 40 para 35 horas, é legal e vamos lutar por mantê-la", diz André Albuquerque, presidente do sindicato CENA-STE. O sindicalista garante que os trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado não vão voltar a trabalhar 40 horas semanais como o MC exige que seja feito a partir de dia 1 de julho. "Ainda não chegou aos responsáveis pelo copntrole das tabelas horárias qualquer ordem do ministério, nem ninguém lhes explicou como devem intervir."

No plenário de quarta-feira de manhã, os trabalhadores, cerca de 200 num universo de 300, mostraram-se também disponíveis para dizer ao Governo que pode contar com eles para discutir o Regulamento Interno de Pessoal por inteiro. "Não queremos ficar pela discussão apenas das tabelas salariais. Queremos, sim, estabelecer regras que sejam comuns dentro da empresa", continua o sindicalista. Um exemplo caricato adiantado por Albuquerque é o facto de os motoristas do Opart terem três salários diferentes.

Os trabalhadores querem ainda que o MC lhes explique como pode funcionar uma estrutura artística que trabalha em conjunto, se durante um ensaio, por exemplo, alguns elementos saírem a uma determinada hora e outros a outra.

O sindicato queixa-se de não ter interlocutor na empresa, uma vez que não há conselho de administração e reitera a vontade de organizar uma conferência de imprensa na próxima semana para explicar ponto por ponto o que está a passar-se e contextualizar toda a história do Opart.

Os pré-avisos de greve mantêm-se para quinta, sexta e sábado, não se realizando o espetáculo "Nós como Futuro", de Daniel Gorjão.