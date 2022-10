O Ministério da Cultura "está a atirar gasolina para a fogueira"

"Acabaram de nos anunciar que os trabalhadores vão ser obrigados a trabalhar 40 horas semanais a partir de 1 de julho", afirma ao Expresso André Albuquerque. O presidente do sindicato CENA -STE diz que isso é "inaceitável" e garante que não vão baixar os braços, "apesar de ser isso que o Governo pretende".

"Estão a atirar gasolina para a fogueira", avisa Albuquerque, que espera ainda hoje conseguir pôr em prática novas formas de luta que permitam aos trabalhadores conseguirem a harmonização salarial que tanto reivindicam.

Por seu lado, o MC e o Ministério das Finanças continuam a sustentar a sua decisão no facto de o acordo assindao em 2017 é ilegal pois não teve autorização governamental.

A proposta dos trabalhadores e sindicado ia no sentido de se passar uma borracha no passado e se começar a contar a harmonização salarial a partir da entrada no cargo de um novo conselho de administração. Mas foi recusada.