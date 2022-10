Patrick Drahi, dono da Altice, comprou a leiloeira Sotheby's

A empresa BidFair USA, detida na totalidade por Patrick Drahi, adquiriu a conhecida casa de leilões Sotheby's, foi anunciado esta segunda-feira. Drahi, que é o principal acionista da Altice, proprietária da operadora de telecomunicações portuguesa com o mesmo nome, disse que manterá toda a equipa de gestão.

Sublinhando manter a confiança na atual comissão executiva da Sotheby's, Drahi revelou que apenas fez este investimento por causa "da família", e através da sua holding pessoal, numa perspectiva de muito longo prazo. "Não há qualquer relação com o capital da Altice Europa ou da Altice USA", acrescentou.

O novo dono da Sotheby's garantiu que não tenciona vender ações da Altice Europa para pagar um investimento que, diz, foi feito com base em financiamentos do BNP Paribas e do seu próprio fundo de capital.

Drahi, que é também colecionador de arte, pagou 57 dólares por ação, o que representa um prémio de 61% relativamente à última cotação da Sotheby's na Bolsa de Nova Iorque, na passada sexta-feira. Hoje, as ações da leiloeira abriram a valorizar 57%, pode ler-se na edição desta segunda-feira do "The Art Newspaper".