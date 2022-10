Fachada da Super Bock acolhe mural gigante de arte urbana

É uma das maiores intervenções mundiais de arte urbana, suportada numa das fachadas exteriores do armazém automático do Super Bock Group (SBG), em Leça do Balio.

Durante 17 dias, o português Vhils e a dupla espanhola PichiAvo, acompanhados por um coletivo de 20 artistas do Porto, uniram esforços e transformaram a fachada numa representação figurativa que combina o património cervejeiro com a mitologia grega.

O mural de 3000 metros quadrados sorveu quatro mil litros de tinta. Com produção da Galeria Underdogs e do Vhils Studio, a execução envolveu formação em escalada e 20 horas de trabalho diário repartido por dois turnos, por vezes em condições adversas de chuva e vento.

A inauguração aconteceu na sexta-feira, dia 14. “É épico pela escala, pela quantidade de tinta aplicada, pela imagética utilizada e pela colaboração entre diferentes artistas, incluindo alguns da zona do Porto”, diz o presidente executivo da empresa, Rui Lopes Ferreira.

O resultado é uma “fachada única e singular que expressa o património cervejeiro e reforça o compromisso da empresa com a cultura, centrado na promoção da arte pública e urbana”. O mural “é um processo harmonioso que se mantém fiel à marca dos artistas – Vhils e PichiAvo - e supera a soma das partes”, acrescenta Rui Lopes Ferreira.

Durante a execução da obra, os artistas tiveram em conta o espectro cromático da Super Bock, bem como a história e as características da cerveja.

Arte nos jardins

Desta ligação entre o SBG e a arte em geral surgiu também a Super Bock Art Park nos jardins da empresa, com peças inéditas de cinco artistas portugueses (Add Fuel, André da Loba, André Saraiva, Robert Panda e Wasted Rita), com curadoria e produção da Underdogs.

E para promover o acesso à arte, o SBG abre as portas e promove open days, como no sábado, dia 22 de junho, com um turno de manhã (9h30 às 12h) e outro de tarde (14h30 às 17h).

O SBG tem um histórico de ligação à arte, em particular nos últimos anos à arte urbana, uma realidade que envolve, sobretudo, a sua principal marca de cerveja.

Em 2018, o lançamento da gama de cervejas especiais Coruja contou com a parceria da Solid Dogma e nove artistas portugueses. O festival Super Bock Super Rock tem promovido experiências, como os workshops de iniciação ao graffiti e instalação de peças icónicas, em colaboração com a Galeria Underdogs.