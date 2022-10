Entrevista a Bill Callaham, um músico em busca da felicidade

Bill Callahan é o tipo capaz de escrever “Dress sexy at my funeral, my good wife, for the first time in your life, wear your blouse undone to here and your skirt split up to there, and when it comes your turn to speak before the crowd, tell them about the time we did it on the beach with fireworks above us” e de cantar essas palavras envoltas na adequada gravitas que o tema exige, rematando-as com “Also tell them about how I gave to charity and tried to love my fellow man as best I could, but most of all, don't forget about the time on the beach with fireworks above us”. Estávamos em 2000 e no álbum “Dongs of Sevotion”, quando, na realidade, não tinha ainda conhecido a “good wife”. Foi só 12 anos mais tarde que encontrou Hanly Banks, documentarista que, sobre ele realizaria “Apocalypse” e que, em consequência da felicidade familiar que descobririam juntos, forçaria “Shepherd in a Sheepskin Vest” — o sucessor de “Dream River” (2013) — a ter de ir lentamente amadurecendo durante seis anos. Quando, numa entrevista recente para “The Fader”, lhe chamaram a atenção para que, também agora e também na Drag City, o há muito desaparecido David Berman (Silver Jews) reaparece, observou: “É como se todos os zombies tivessem acordado.”

Levou seis anos para concluir este álbum o que é bastante mais que a sua média habitual. Houve algum motivo particular para isso?

Houve mudanças importantes na minha vida: casei-me e tive um filho. Não sou o tipo de pessoa capaz de ignorar tudo isso e continuar a trabalhar. Tive de aprender a ser pai e marido e isso ocupou-me alguns anos. Ao mesmo tempo, procurei não perder de vista o velho eu que faz música e encontrar o espaço no cérebro para cada uma das minhas diferentes responsabilidades. Foi demorado resolver tudo isso. Por outro lado, proporcionou-me tempo para reavaliar e repensar o meu trabalho.