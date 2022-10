Correspondências abertas

Em 2008, Filipa César (Porto, 1975) iniciou uma relação de trabalho com a Guiné-Bissau. Tratava-se então de uma investigação das relações do cinema com a produção de identidade nacional do país durante a guerra colonial. Filipa interessou-se pelo material filmado por Sana Na N’Hada, Flora Gomes, José Bolama Cobumba e Josefina Crato, enviados a Cuba pelo líder revolucionário Amílcar Cabral para aprenderem técnicas cinematográficas que os capacitassem a registar o processo de descolonização.

Nos últimos dez anos, porém, a antiga colónia portuguesa é referenciada em várias obras suas sob variados aspetos (como na longa metragem “Spell Reel”, de 2017). Parte desse interesse tem que ver com o contacto que a artista teve com os arquivos guineenses de cinema e com importantes materiais fílmicos ameaçados pela degradação, e as questões da memória voltam a ser centrais no trabalho que agora apresenta na Fundação Gulbenkian.

“Crioulo Quântico” é o segundo momento de uma operação tripartida que começou no Haus der Kulturen der Welt em Berlim com um conjunto de conferências e performances feitas por académicos, atores e músicos e que tomava como ponto de partida o tema da passagem de furacões no arquipélago dos Bijagós na Guiné bem como a zona franca para ali projetada, propícia a processos de aculturação e a outras formas de neocolonialismo.

Na exposição e no filme, César associa estas condições à profundidade temporal das tradições populares de produção têxtil guineense com os seus motivos geométricos, que eram utilizados pela resistência para fazer passar mensagens clandestinas. Ouvimos as palavras dos oradores mas também canções que se vão sobrepondo ou alternando com imagens da produção de algodão, paisagens urbanas e padrões digitalizados de tecidos, numa tessitura de gestos, palavras, sons e imagens que funciona ela própria como uma rizomática viagem da linguagem visual inscrita nos panos e uma rede de traduções que convoca memória e imagens e funda novos contextos.

“Crioulo Quântico” é, nesse sentido, um filme estruturalmente ‘crioulo’, na medida em que assenta na exploração de uma rede linguística híbrida e de conceitos (como a do poroso e dinâmico “estado quântico”) mas também porque, integrando características do documentário, da prática artística e da etnografia, se furta deliberadamente à pertença a um género. A instalação é também uma implícita reflexão sobre o dispositivo de apresentação e a relação entre produtores discursivos e os seus potenciais destinatários. Num contexto físico potencialmente especulativo, o Espaço Projeto do CAM transforma-se, a um tempo, numa sala de cinema e no embrião de algo parecido com um arquivo sem princípio centralizador onde pudéssemos manusear livros sobre a cultura e a língua e os seus panos artesanais e ainda observar alguns desses objetos centrais à cultura guineense. Juntos, estes elementos formam uma espécie de operação de resgate, uma malha horizontal que vivifica memórias e as torna atuantes no presente.