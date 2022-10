Trabalhadores do S. Carlos e da CNB pedem audiência a António Costa

O sindicato, Cena-STE vai solicitar uma audiência ao primeiro-ministro, António Costa. O objetivo é o "encontro de uma solução para a harmonização salarial entre técnicos do S. Carlos e da Companhia Nacional de Bailado (CNB)".

Olhando para a "a inoperância e incapacidade demonstradas pela tutela da Cultura, pelo Ministério das Finanças, e pelo Presidente" do Opart, Carlos Vargas, para resolver a situação que se arrasta desde 2017, os trabalhadores iniciaram sexta-feira uma greve que até segunda-feira tem vindo a anular as récitas da ópera "La Bohème", de Puccini.

Domingo, os trabalhadores do S. Carlos e da CNB assinalaram em comunicado que não podiam "deixar de vincar o espanto e indignação sentido ao saberem que o Presidente do Opart, Carlos Vargas, num dos momentos mais complexos para o normal funcionamento do único teatro de ópera do país e da única companha nacional de bailado, tenha optado por integrar a comitiva nacional que estará presente no Festival de Cultura Portuguesa na China". Referiram ainda que, "visto que esta comitiva é chefiada pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca, esperamos que encontrem tempo para, em conjunto, se decidirem pela harmonização salarial imediata dos técnicos do TNSC, garantindo assim o retomar de negociações entre o Grupo de Trabalho criado para discussão do Regulamento Interno de Pessoal".

Relembramos que o valor de bilheteira perdido pelo Opart nas duas primeiras récitas, corresponde a cerca do dobro do valor necessário para esta harmonização e para sanar uma situação ilegal. Os trabalhadores pediam 50 mil euros, o prejuízo já ultrapassa os 100 mil euros. "É caso para se perguntar: porque esperamos então?", diz ainda o Cena-STE.