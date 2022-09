Primeiro foi na Turquia

Se há coisa que os movimentos populistas nos ensinaram é que nenhum país é natural e irrevogavelmente uma democracia (e nenhum estará condenado a ser uma ditadura ou autocracia para sempre, mas isso é outro assunto). Quando o Reino Unido vota num político que faz promessas claramente falsas com o mesmo à-vontade com que a Hungria votou por Viktor Orbán e a Itália por Matteo Salvini, vemos que não são só as antigas ditaduras a mostrar-se vulneráveis. Também democracias com séculos o podem ser, nas circunstâncias adequadas. Estas incluem fatores políticos e económicos, bem como de outra natureza, incluindo comunicacionais.

A ascensão de Donald Trump deveu muito à sua longa carreira de estrela de televisão, bem como às redes sociais, sem as quais ele não teria pura e simplesmente sido eleito Presidente. Além de lhe proporcionarem um canal de comunicação direto com o seu público, que passa por cima dos mecanismos tradicionais de controlo (os quais, embora instrumentalizáveis pelos poderes instituídos, pelo menos costumam assegurar padrões mínimos de acuidade factual), elas permitiram a agentes estrangeiros manipular a eleição a seu favor.

Falta de escrúpulos é justamente um dos temas do presente livro. Escrito por uma mulher oriunda de uma família com raízes na esquerda secular turca, e que tem ela própria vinte anos de experiência como jornalista, “Como Perder um País” é ao mesmo tempo uma reação chocada, uma análise, um apelo ao combate e um guia para o mesmo.

Tendo crescido num país onde quem mandava eram os militares e as pessoas de esquerda iam presas, Ece Temelkuran acabou por ver soldados deitados na rua a serem agredidos e mortos por cidadãos comuns mobilizados pelo Presidente do país. Isto em julho de 2016, aquando do golpe de Estado que pretendia derrubar Erdogan. O que sucedeu foi o oposto: a consolidação de um poder que já era autocrático, tendo-se há muito apossado de instituições suscetíveis de o limitar, judiciais e não só. Que o mesmo processo tenha acontecido na Rússia ao mesmo tempo — embora com mais intensidade e menos reservas, dada a tradição do país — não será surpreendente. Surpresa foi ter começado a acontecer em países da União Europeia uns anos depois. Temelkuran observou antes o mecanismo e tem condições privilegiadas para o descrever, tanto pela sua formação, e pela sua experiência, como pelos seus dotes narrativos e descritivos, ou não tivesse já no seu ativo uma dúzia de livros, incluindo romances.

Aqui, a sua intenção, conforme explica, é “recolher as semelhanças políticas de vários países e identificar um padrão comum de populismo de direita crescente (...) Não nos podemos dar ao luxo de perder tempo a olhar para as as condições únicas de cada país”. A natureza cada vez mais internacional do movimento aumenta a urgência da tarefa. Além de raciocínios e argumentos, Temelkuran usa histórias, “os mais poderosos transmissores da experiência humana”, e o vocabulário habitual das suas duas atividades; não por acaso, muitas das histórias envolvem memórias pessoais, de épocas diversas.

Os sete capítulos do livro correspondem a outros tantos passos da génese de um líder populista. O primeiro consiste na criação de um movimento antielite que promova as “pessoas reais” e as faça sentir que são finalmente conhecidas e respeitadas. As falácias envolvidas num tal processo são múltiplas — basta ver quem é que normalmente beneficia com os programas económicos que tendem a acompanhar o movimento — mas não importa, pois o sentimento tribal sobrepõe-se. Cada vez mais é uma questão de nós contra eles. Os passos subsequentes — deformar a racionalidade e a língua e ignorar noções convencionais de diferença entre o bem e o mal — surgem naturalmente.

Uma vez tomado o poder, começa o assalto literal aos organismos do Estado (e a outras instituições de controlo, como a imprensa), transformando um país ao ponto de o tornar irreconhecível. O próprio ridículo que com frequência recai sobre o autocrata, perversamente, pode ajudá-lo: “Embora recupere a confiança da comunidade, [o humor] também cria um afastamento virtual da realidade ao manter a crise à distância.” Para já não falar num efeito de subestimação que pode revelar-se fatal.