Guerra do São Carlos. Este domingo também não há ópera

Mesmo com a lotação esgotada, segundo as bilheteiras online, a récita de "La Bohéme" de Puccini não deverá subir à cena este domingo, sendo o espectáculo cancelado tal como sucedeu na sexta-feira, dia da estreia. A greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Espectáculo, do Audiovisual e dos Músicos (Cena STE), que exige a harmonização dos direitos dos funcionários do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado, prossegue, sabendo-se que existem mais duas récitas calendarizadas, a 11 de junho e a 14 de junho. Ambas surgem como estando também esgotadas.

Tal como o Expresso noticiou este sábado, no diferendo que opõe os trabalhadores à atual administração do Opart (a instituição responsável pela gestão do São Carlos e da CNB) está em causa uma verba de cerca de 50 mil euros, não desbloqueada, mas já prevista no orçamento dessa entidade, correspondente a uma harmonização salarial entre os técnicos do São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado.

Fonte próxima da administração garantiu que os prejuízos do cancelamento da récita de sexta-feira já custaram “60 mil euros”.

A equiparação é reivindicada ao Ministério da Cultura desde 2017. Porém, o Governo nunca chegou a um acordo formal. Na sexta-feira, a poucas horas do início da greve, os trabalhadores reuniram com os assessores da Presidência da República e anunciaram “um entendimento da razão da greve que nos motiva”. André Albuquerque, presidente do sindicato, avançou mesmo que “a Presidência da República deixou claro que considera que o processo não foi bem conduzido pelo Governo e pelo Conselho de Administração do Opart”.

Os portadores de bilhete, soube o Expresso junto do Opart, poderão ser reembolsados, caso possuam bilhete avulso. Se forem possuidores de um bilhete de temporada, poderão escolher um espectáculo da próxima época em que terão entrada gratuita.

Além das récitas de "La Bohème", a greve pode afectar a apresentação do bailado "Dom Quixote", que está previsto acontecer no Teatro Rivoli, no Porto, bem como o Festival ao Largo, que decorre habitualmente ao longo do mês de julho, no espaço fronteiro ao Teatro de São Carlos, em Lisboa.

Apesar da questão estar por resolver, tanto o Ministério da Cultura quanto o das Finanças assumiram que as negociações estão suspensas, Graça Fonseca embarca hoje para uma visita oficial a Pequim onde, segundo a Lusa, participará no Festival de Cultura Portuguesa na China que encerrará segunda-feira com um concerto da Orquestra Sinfónica Nacional da China, dirigido pela maestrina Joana Carneiro, e com atuação da soprano Elisabete Matos. A extensa agenda desta visita à China trará a ministra de volta a Lisboa a 12 de junho, quarta-feira.