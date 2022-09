Eis o tabuleiro: a nova moda de jogos antigos

A memória antiga do jogo do Monopólio guardava o Rossio como a propriedade mais cara e que, em conjunto com a Rua Augusta, compunha o bairro com casas e hotéis a preços mais elevados... O hotel chegava ali aos 20 contos, isto no tempo do escudo... No tabuleiro havia ainda ruas, avenidas e praças em Setúbal, Braga, Porto e outras cidades... Hoje já há variações do Monopólio com o tempero de filmes ou séries de televisão, desde os universos de “Star Wars” a “Stranger Things”. No Monopólio moldado segundo a série “A Guerra dos Tronos” o Rossio deu lugar, sem surpresa, a Porto Real, completando o ‘bairro’ como Braavos, a capital financeira do outro lado do mar. O segundo ‘bairro’ mais caro — e muitas vezes um dos estrategicamente mais rentáveis no jogo — junta propriedades do Norte (Winterfell, Pyke e Castelo Negro)... E o ‘bairro’ mais barato une espaços a norte da muralha. No lugar das estações ferroviárias encontramos quatro grandes ‘casas’: Stark, Lannister, Targaryen e Baratheon... E quem passar pela casa de partida recebe 200 moedas...

Há jogos novos e diferentes, para diferentes idades, gostos e aptidões. Há clubes e associações de jogadores. Há encontros regulares. Há presença garantida na Comic Con. E até espaços noturnos que tomam os jogos como uma das suas marcas de identidade.