As cartas inéditas trocadas entre Agustina e Balsemão no tempo do Estado Novo

Podia ter sido mera correspondência administrativa. Não foi. As cartas e cartões trocados entre Agustina Bessa-Luís e Francisco Pinto Balsemão, entre 1964 e 1970, confirmam a amizade sincera que se estabeleceu entre os dois.

Não é de ficções que se trata. Agustina confessa-se, sobre a vida, a política, uma ou outra questão do meio literário, a forma como a leem ou ‘desleem’ ou sobre o que a faz pôr-se em campo “vestida de Joana D’Arc, bruxa e heroína”. Escreve sobre as viagens que faz, as que gostaria de realizar, o entendimento que tem do que observa com o seu olhar felino e exato, a hipótese que rumina dentro dela de ir viver para França, a amizade com Vieira da Silva.

A escrita — e talvez não pudesse ser de outra forma — é literária, extraordinária. Até numa pequena nota, num cartão assinado com a sua letra miudinha, delicada, Agustina mostra o seu génio invulgar, a forma elegante de colocar questões: “Vamos a Lisboa no dia 21 até 23. Se tiverem um minuto ao pôr do sol para nós — porque o sol só quando nasce é que é para todos — teremos muita alegria em vê-los”; “Mando Saudades a ambos [Balsemão e esposa]. E que encontrem em tudo parte de felicidade que corresponde ao vosso ser íntimo. Decerto acharão muitas coisas aquém da vossa expectativa intelectual mas que elas o não sejam segundo o encontro imediato e o amor de viver.”