Luminosa Mum

A artista Mumtazz deixou-nos prematuramente no sábado passado, serena, na companhia da mãe e da sua irmã Xana, a mais íntima das amigas. Desenhou até ao fim, até poder, como fez durante a vida toda, desde a infância, conforme me contava a sua mãe, emocionada, na inauguração de uma exposição em que recentemente participou na Fundação Carmona e Costa, em Lisboa, e na qual também se expunham desenhos dos meus filhos.

Deixa-nos sós perante um conjunto de dúvidas sobre a forma como conduzimos a nossa vida, como cuidamos das relações com as pessoas que nos importam, como vamos adiando tarefas que pensamos haver tempo de concluir. Como se fôssemos eternos num mundo voraz que esqueceu praticamente na sua totalidade o valor facial, inestimável, da lentidão e do ócio.

O desaparecimento de Mumtazz coloca também, sobretudo àqueles a quem coube trabalhar no mundo da arte, uma terrível interrogação: como fazer justiça aos apocalípticos, como encontrar espaço de visibilidade pública e legitimidade autoral a quem opta por construir e conduzir um percurso radical e livre num sistema tantas vezes elitista, previsível ou normativo que prefere a regra à excepção, a norma ao marginal?

Diário, incansável, necessário como o de uma aranha fiandeira que vai desenhando a sua partitura dia após dia, o trabalho de Mumtazz, não recusou mas também não procurou essa legitimação e desenvolveu-se voluntariamente excêntrico ao mercado e às instituições. Soube como muito poucos integrar a vida na arte e a arte na vida como se fossem uma só coisa e como se a nossa tarefa primordial, a nossa finalidade enquanto seres humanos, fosse exclusiva e irredutivelmente a de criar.

Fica, para quem a conheceu numa ou em mais das suas muitas existências, a impressão de que viveu plenamente, sem amargura, ressentimento ou arrependimento quanto à sua condição precária (na dupla geometria da palavra), recomeçando sempre, renovando as suas paixões carnais ou espirituais.

Tive o privilégio de trabalhar com a Mum (como carinhosamente os mais próximos lhe chamam) por diversas ocasiões nos últimos anos e surpreendia-me a cada passo e a cada encontro a vitalidade, a urgência e a sabedoria como colocava a voz e o corpo e como encarava com serenidade o seu lugar no meio artístico e no mundo. O estado de saúde frágil em que desde algum tempo se encontrava nunca transpareceu na forma enérgica e vital como se dedicava a cada projecto, preparando cada exposição meticulosamente, com pragmatismo e generosidade.

Mumtazz nasceu em Lisboa. Até 2005 chamava-se Andrea Martha. Fez o curso de Artes do Fogo e, frequentou o Atelier Livre na Escola Secundária António Arroio, juntamente com Francisco Tropa, Marta Soares, Noé Sendas, Catarina Campino, entre outros. Em 1994 terminou o curso Avançado de Desenho no AR.CO tendo coincidido na escola com artistas como Berta Erlich, Pedro Tropa, Jorge Queiroz, Rita Castro Neves, António Poppe, Pedro A. H. Paixão ou Rui Moreira.

Aos dezanove anos casou-se com António Barahona com quem viveu até partir para Chicago, em 1995, e com quem manteve uma relação de cumplicidade até ao fim. Transportava no seu interior um amplíssimo legado dessa intensa relação com o poeta e terá sido com ele que nasceu e se desenvolveu a sua cosmologia e sensibilidade "indiana”, bem como uma íntima relação com a palavra poética.

Durante esses anos, até partir para os EUA, foi das artistas mais activas, presentes e promissoras da sua geração, desenvolvendo um corpo de trabalho notável e surpreendente, onde as artes da “costura" (seguramente por influência de sua mãe, Isabel Tigranes, estilista por profissão) e o desenho estavam omnipresentes, assim como uma forte dimensão performativa e escultórica. Memorável ficou um trabalho mágico que concebeu para o Festival Música Viva no São Luiz (organizado por Miguel Azguime), em 1995, uma performance onde projectava um desenho picotado, feito num rolo de papel, que ia escorrendo por cima de um projector de acetatos, tudo ao som do picotar de uma máquina de costura Singer, ambos acionados pelo pedalar de uma bicicleta, de onde dirigia com tempos diferentes o desenho que passava no ecrã.

Em 1995 parte para Chicago onde completou um mestrado em Fine Arts, na School of the Art Institute of Chicago, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo nessa altura como companheiro o poeta americano Ennos Williams e como cúmplices os artistas António Poppe e Pedro A. H. Paixão.

Durante a fase americana, investiga especialmente a performance e a sua relação com as artes plásticas, mantém estreita colaboração com a artista iraniana Laleh Khorramian, e trabalha ainda como figurinista e diretora de arte em projetos experimentais no teatro e no cinema.

Em 2002 regressa a Lisboa e colabora com o poeta e artista António Poppe. Juntos escrevem o poema “O Agitador e a Corrente" e fazem uma pequena edição de autor e várias leituras públicas em Lisboa.

Célebres ficaram também as sessões de spoken word que organizava com o seu companheiro de então, Peter Bastian, numa casa em permanente construção, na Rua das Flores, onde vivia com um grupo de amigos. Com Peter, com quem se mudará mais tarde para o Alentejo com o objetivo de se curar de uma doença grave, e onde viverá entre 2013 e 2015, manteve um diálogo poético e político baseado numa prática da permacultura e no pensamento free jazz, materializados num permanente jogo de palavras na mais fina tradição surrealista.

Em 2016, o CIAJG (Centro Internacional das Artes José de Guimarães) acolheu uma exposição antológica do seu trabalho, cujo título "Hilaritas, Ascensor D’Mente", citando Robert Anton Wilson, um dos seus grandes amantes imaginários, permanecerá como um legado inextinguível da sua alegria e leveza.