“Não se gosta dela mais ou menos: ou se recusa ou é adesão total”: Agustina por Pedro Mexia

"Não é um daqueles autores que quando os lemos está lido. Agustina é uma espécie de continente que me ocupa a vida inteira. Quando a li pela primeira vez, fiquei com a sensação que era uma autora que eu ia ler até ao fim da vida. Não só porque é uma autora com uma obra vasta, como exige um mergulho nessa obra. Só romances serão perto de 50, fora as crónicas, as monografias, as biografias, os textos sobre pintores e com pintores... Muitas desta coisas são muito difíceis de encontrar e posso dizer que tenho uma coleção de quase noventa por cento dos livros de Agustina Bessa-Luís, o que é uma taxa bastante elevada.

Uma coisa muito importante a dizer sobre ela é que não se gosta mais ou menos. Ou se recusa ou é uma adesão total. Temos vários grandes escritores, mas só alguns têm esta mesura de absoluta adesão ou recusa. Quem sente essa adesão absoluta à obra de Agustina, e é um grupo de leitores minoritário, acha que ela é a escritora do século XX português. É uma evidência. Tal como o é Fernando Pessoa ou Herberto Helder.

Quando os romances começaram a ser reeditados pela Relógio D'Água, em 2017, escrevi o prefácio para os 'Os Meninos de Ouro'. Não foi a minha primeira escolha, mas interessou-me bastante por ser um dos seus livros que trata de figuras históricas e figuras políticas. Neste caso, interessava-me particularmente por se tratar de uma figura politica da história contemporânea portuguesa, Francisco Sá Carneiro, e também pelo facto de a perspetiva ser tão diferente do habitual da forma como a maioria das pessoas falava da relação amorosa com Snu Abecassis. Neste romance, pelo contrário, a figura mais interessante é a figura da primeira mulher de Francisco Sá Carneiro, Isabel Sá Carneiro. É a uma figura muito densa e séria, ao contrário da figura de Snu, que aparece na sua dimensão mais cosmopolita mas tem um peso de pluma. Esta maneira de sempre nos surpreender é uma coisa muito boa num escritor. Agustina tem muito esse lado imprevisível. Consegue sempre surpreender-me em muito dos seus livros. Como leitor, é uma das melhores sensações que posso ter."