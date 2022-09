Agustina Bessa Luís: “O grande drama político do português vem da incapacidade de desejar o poder”

direitos reservados

É uma mulher aparentemente frágil que me recebe numa sala onde um fogão espera as achas do Inverno próximo, enquanto preguiçosamente, um gato vai e volta. Um gato criança, recolhido à porta, mas que definitivamente se instalou. A casa de Agustina Bessa Luís é, ao mesmo tempo, central e afastada, recôndita e próxima, como ela própria. E vasta e arejada. Com salas onde a luz clara vem diluir-se nos plácidos armários ou nas graves gravuras. Vamos falando enquanto a tarde corre. Por vezes o gravador deixa de registar. Ou então é Agustina que se levanta para buscar um livro de onde colhe oportuna citação. Fica lugar para a memória e o fragmento. As frases interrompem-se. Ou a sua voz baixa, e corno que cicia. Mas gostaria que desta conversa permanecesse o traço da incompletude.

O Tempo e a História determinam, no Ocidente, um comportamento em relação ao futuro. Gostaria que comentasse esse tipo de comportamento.

Este tipo de comportamento em relação ao futuro, típico dos ocidentais, que é o de se preocuparem para se evadirem da autêntica preocupação, é uma forma de responsabilizar alguma coisa. Mas não temos responsabilidade com respeito ao futuro. Eu creio que não. Isso corresponde a uma espécie de superstição. Que gera intranquilidade e a euforia que lhe corresponde. Quando falamos do futuro, estamos a iludir a nossa imediata responsabilidade. Nós temos que agir em relação à nossa imediata responsabilidade. Só assim se intervém na História. Procurar agigantar o nosso medo e lançá-lo no futuro, procurando responsabilizá-lo, é abstrair da nossa condição imediatamente responsável.

Quais são então os limites da nossa responsabilidade?

Os limites do nosso medo. Em relação a nós próprios são ilimitados. A nossa responsabilidade é ilimitada. Eu acho que a responsabilidade máxima é perante nós próprios. O conhecimento de nós próprios. Como seres criados, o que nos compete é procurar compreender a origem da criação. Eu acho que esse conhecimento aprofundado em relação aos limites só pode ter um fim feliz. Não posso compreender que a criação humana seja negativa. É isso que me interessa. Sou uma pessoa tranquila porque nunca me desvio desse objectivo.

E uma pessoa tranquila... A tranquilidade era um dos objectivos dos orientais, que se transmitiu aos gregos. Platão refere por vezes essa tranquilidade em Sócrates. Mas li em algum lado que não tinha grande simpatia por Sócrates.

Leu, e leu bem. O que pode parecer pretensioso, na medida em que criamos padrões de sabedoria e nos submetemos a eles. Eu admiro Sócrates, está bem. Não decerto pelo exercício filosófico; pela resistência ao medo, à beleza, em suma. Mas isso torna-o de uma platitude genial.

No entanto foi o mesmo Sócrates que tomou a si essa sentença: "Conhece-te a ti mesmo..." A ponto de as pessoas se esquecerem que ela é do oráculo de Delfos.

O oráculo de Delfos talvez repetisse o que ele já tinha dito. O oráculo disse que ele era o homem mais sábio de Atenas. Uma imprudência nunca vem só.

Gostaria de lhe colocar uma questão algo "maiêutica": no limite, a sabedoria não é a irresponsabilidade?

É. A criação é irresponsabilidade se a medirmos pela razão humana. Tudo isto é um tanto fantástico. Falar assim de Sócrates, que não é propriamente o presidente da Câmara... O mito é o contrário da evidência. O mito é o contrário da relação histórica. Mística e ciência

Acha que a nossa cultura continua a ser subsidiária dos gregos?

Não subsidiária. Só caricatura, mais nada. Servimos os mesmos símbolos mas não os respeitamos, só os imitamos. O homem considera-se hoje mais tributário do mundo técnico que do mundo original. Distanciou-se da sua origem... da sua natureza molecular, e acha que não interessa esse regresso ao paraíso perdido, e o que é importante para ele é realmente assumir o seu triunfo técnico. E temos que aceitar isso como uma fatalidade. Benéfica e maléfica também. Mas há outro ponto de apoio que nem digo que se perdesse, mas que é preciso encontrar. Continua a subsistir a necessidade do transcendente. O transcendente hoje está definido nesse futuro. Nesse futuro técnico. O homem hoje, quando se refere ao futuro, refere-se à evolução da técnica e à substituição do milagre, e à negação, no fim de contas, daquela dimensão espiritual que foi de facto a base das civilizações anteriores. A técnica substitui o milagre, o transcendente. Mas o fantasma do "espírito" ainda nos persegue. Ele aparece-nos continuamente sob a forma da neurose e do "stress", e coisas assim. O homem não concebe nenhuma espécie de Aliança hoje em dia; por isso se debate tanto com o problema da integração de classes, de minorias, de grupos etários, étnicos, culturais. Tudo isto é penoso. Quer fosse no campo religioso ou político havia uma profunda identificação do homem com as suas necessidades: a natureza, a mulher, o meio ambiente, a família. Havia uma ligação que era uma consequência, que desapareceu. Cada vez se fala mais do ano internacional da mulher, do deficiente, sei lá... Isso é uma chamada ao encontro do homem com as nulidades operacionais. Isso não existia como intimativa nas civilizações pré-cristãs, mas como integração natural. As pessoas estavam integradas numa determinada forma de vida, numa forma de sociedade que tinha necessariamente as suas trevas e os seus preconceitos, mas isso não era motivo de propaganda. A propaganda é já por si uma caricatura de ilusões e de memórias. Ela pretende atingir o medo do castigo e da morte, como dantes se tentava com os deuses gregos, para se obter uma sociedade dócil. O medo alastra numa sociedade sem veneração.

O hoje de que fala começa evidentemente com a civilização cristã...

Sim. A partir do momento em que o homem aprendeu a lógica do complexo de culpa. A culpabilização foi introduzida na sociedade pelo cristianismo como defesa dessa sociedade em perigo. Todo o conceito da culpa como pecado se degradou. Agora pretende-se instaurar uma nova culpa, mas sem o recurso da alegoria. O homem não aceita a culpa; aceita a responsabilidade, mas não a culpa. Pode-se dizer até que só em teoria é que aceita a responsabilidade. A técnica, no fundo, não nos pede responsabilidade, mas só competência. Produzir, consumir, ser alguém, são assuntos de competência. Há como que um litígio entre a sociedade constituída, que tenta manter o indivíduo dentro de uma muralha, e este, que já se considera fora. No fim de contas há um desapego entre a lei e o processo: e isso é que cria a desumanidade. O homem pré-cristão agia em função das suas necessidades, e até de uma determinada estética do superior e do inferior, nas sociedades mais evoluídas. Hoje considera-se ausente desse princípio estético que era a sua superioridade.

E então o saber actual? Que lugar fica para Freud, Einstein...

...Freud e Einstein... Paralelamente, não se pode falar de poetas actuais. Nem nos místicos actuais.

Na mística há uma tradição oriental que persiste...

Sim, o petróleo é a mística oriental que o Ocidente compreende. De resto, há uma ignorância imensa a respeito do oriental, como a respeito de quase tudo. Khomeiny, Kadhafi — o que sabemos deles? O que os jornais informam. A informação é a mística do Ocidente. Nós, no Ocidente, consideramos sempre a mística oriental como uma forma de extravagância. E talvez nessa medida influencie, mas não no sentido verdadeiro. Como no século passado a arte oriental influenciou os impressionistas. Não era a sua função mas a sua extravagância que era captada. A sua novidade, a sua curiosidade. O ocidental é muito influenciável pela curiosidade. E muito feminino, o ocidental. Muito mais do que se julga. O ocidental não tem qualquer noção do poder; só sabe da glória do poder. O poder é a maior aventura humana. Não quero dizer aventura como ambição burguesa, como plano de saque. Mas sim como encontro em si mesmo, provocação entre q bem e o mal. O grande drama político do português vem daí, da incapacidade de desejar o poder. Ele só pretende adaptar-se às circunstâncias do mando. A hierarquia, o direito, o costume. Reparte o poder como uma herança e depois discute a herança. Mas não ama o poder.

Mas não é uma virtude, o desapego ao Poder?

Seria, se fosse vivido o desejo de Poder. Só assim desapego pode ser virtude. Os santos chegam à santidade não por incapacidade mas por renúncia. A virtude nunca pode ser inaptidão. A nossa, civilização aponta-nos uma carreira de inaptos como se isso fosse a carreira da virtude, e não é.

Qual é, a seu ver, a relação entre escritor e Poder?

O escritor possui o dom de imaginar, e de interessar assim a imaginação do público. O escritor, para mim, é sempre aquele que possui um dom. Representa um pouco o que representavam na antiguidade os profetas. O profeta é aquele que pode ser o mediador. Pode ser o espírito crítico, o que analisa toda uma época, ao mesmo tempo também ele o que a fotografa, através da palavra; e que é o cronista. E tudo isso, e evidentemente que a maior parte dos profetas, se nós formos a ver o que nos ficou como testemunho, eram homens que não tinham os meios para atingir o poder. O Poder pertence a outra classe de gente: também têm influência sobre a imaginação das massas, comunicam-lhes amor pelo seu próprio destino. Por isso, é perigoso o poder.

Aceitaria um cargo ligado ao Poder?

Ninguém em seu juízo perfeito me ofereceria esse cargo. Mas ninguém tem o juízo perfeito, a bem dizer.

Não respondeu à minha pergunta: aceitaria um cargo ligado ao Poder?

Não sei dizer-lhe isso. Que gosto do poder, gosto. E uma pessoa que saiba ler os meus livros, nota-o, porque é uma constante no meu modo de escrever. Agora não sei se a minha maneira de exprimir esse gosto pelo poder está literalmente em escrever como escrevo e na minha carreira de escritora, e se posso ter qualquer outra transfiguração, não sei. Só portanto uma evidência, numa proposta concreta, isso tudo em condições..., mas duvido, eu duvido. Suponho que todo esse meu envolvimento com o poder se define através da escrita, através da própria condição de romancista.

Escreveu a biografia de um homem do Poder, o marquês de Pombal. Donde lhe veio o interesse pelo Marquês?

Em 1982 completam-se 200 anos da morte do Marquês. Pediram-me que escrevesse esse livro e escrevi-o. Não significa uma preferência, mas uma obra mais. Gosto muito de trabalhar por encomenda. Por exemplo na pintura há grandes quadros que foram feitos por encomenda. Sem deixarem de ser, por isso, grandes quadros.

Não seria o Marquês alguém que assumiu o Poder no sentido de que falámos?

Não, não era, penso eu. Era tirano, difuso, ou antes, a capa de um tirano com algumas nódoas. Tinha qualidades e defeitos. Mas o homem do Poder, como Péricles, por exemplo, é imprevisível e menos convencido.

O seu livro inscreve-se no campo estritamente biográfico ou de uma consideração apaixonada como a de Camilo em "O Perfil do Marquês de Pombal"?

É uma biografia. Camilo fez um libelo, por pouco fez uma sátira. Do meu livro podiam sair dez romances. Questão de génio e de feitio.

Porque acha que se escreve? Porque é que escreve?

É a única coisa que impede que eu me habitue à ideia de morrer. E por muitas outras coisas. Se eu escrevo, isso justamente tem que ver com uma forma fiscal de tributo, uma forma que já não está em moda, as pessoas hoje escondem o seu próprio espírito de glória, o que não é cristão, como não está na tradição da mística, porque esta é justamente ultrapassar o espírito de glória. Mas na medida em que nós trocamos uma carreira que nos é imposta pela nossa própria vocação, eu acho que isso não está isento de espírito de glória. Nós podemos ultrapassá-lo, e então transforma-se toda a nossa visão do mundo, que já assume um carácter místico.

Crê que ultrapassou o espírito de glória?

Não, não ultrapassei, pelo menos tenho crises (risos). Não, não ultrapassei. Não sei. Se o ultrapassasse talvez tivesse que deixar de escrever, porque eu acho que não são coisas compatíveis. Isso merece um livro, não uma resposta em duas linhas. Tudo se faz por espírito de glória, e é por isso que Canetti diz que temos dificuldade em respirar, porque tudo está cheio de vitória.

Há escritores portugueses que admire?

Podia admirá-los, mas não admiro. O escritor português tem talento como qualquer outro, mas não se dedica deveras ao trabalho. Francisco da Holanda disse isto nas conversações de Roma: "Os portugueses... temos por desprezo e galanteria fazer pouca conta das artes, e quase nos injuriamos de saber muito delas, onde sempre as deixamos imperfeitas e por acabar.". Não me considero uma excepção, com todo o rigor.

Ainda sobre outros escritores, o Prémio Nobel para que foi proposta, coube a Elias Canetti. Concorda com a atribuição do Prémio a Canetti?

E bom se podemos concordar com o que quer que seja. Canetti é um grande espírito. Conviveu e viveu muito, se bem que isso não faz sempre um grande espírito. Parece perseguido pela intimacão da sabedoria bíblica e é tão sentencioso como eu própria. É um sábio da tradição hanidista, creio. Leu, decerto, o rabi de Bratislava, e faz também referência ao espírito de glória. É dessas pessoas justas que não se envergonham de ter a atenção de poucos. Procura dizer coisas simples, desataviadas da erudição, e saem-lhe muitas vezes coisas ensossas. Por exemplo: "O vento, a única liberdade na civilização." Ou então: "Temos gratidão pelos nossos antepassados porque não os conhecemos." Mas muitas vezes é um pensador admirável: "Quanto calor humano! exclamam todos diante dos quais ele se esquiva." Ou: "Para cada qualidade que possui, o homem tem um desespero particular." Ou então: "Malicioso prazer no teu fracasso, como se fosses duas pessoas."

Poetas portugueses actuais de que goste?

Têm-me perguntado muitas vezes isso, e já se tornou fútil falar do que gosto e do que não gosto. Dizer exactamente as nossas preferências só acentua as nossas desilusões e as dos outros.

Acha que existe uma distinção entre prosa e poesia?

Bom... a poesia dá a impressão de ser menos perigosa, porque se produz em estado de juventude. Talvez a distinção seja só essa.

A sua prosa não é praticada em "estado de juventude"?

Nunca apreciei ser jovem, se quer saber. Estimo a juventude nos outros, é um bom princípio para um drama. Mas eu não sou dramática. Estive em Delfos e bebi água da fonte Castália, que é a fonte da juventude. Voltei a Delfos e não voltei a beber daquela água. "Uma vez basta" — disse eu. Isso é ser antidramática. Sócrates era antidramático, aqui está uma reconciliação. Temos que nos reconciliar com o que não podemos amar.