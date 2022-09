Pontes entre imagens

Desde a sua criação em 2016, o MAAT tem dedicado o espaço da galeria oval a sucessivas propostas que colocam a questão ambiental no centro das suas interrogações como nos casos de Tomás Saraceno, Tadashi Kawamata, ou Héctor Zamora. Nesse sentido, deve dizer-se que a proposta do dinamarquês Jesper Just (Copenhaga, 1974) é uma das menos programáticas politicamente embora se configure como uma das mais interpeladoras.

Essa circunstância é tanto mais inesperada pelo facto de as obras que apresenta não terem sido criadas especificamente para este espaço nem serem exatamente inéditas. “Servitudes” conheceu uma primeira apresentação no Palais de Tokyo em 2015 e foi depois vista em Times Square, em Nova Iorque, e “Circuits (Interpassivities)” foi já apresentada na galeria do artista, em Copenhaga. E, no entanto, esta é das intervenções que melhor tiram partido do espaço peculiar em que se instalam, transformando-o num contexto particularmente interrogativo das relações entre corpo, espaço e imagem. Uma estrutura de andaimes metálicos leva-nos por um labirinto descendente até ao piso térreo do edifício, trajeto que vai, a cada momento, refazendo a relação que estabelecemos com as imagens e permitindo vê-las de diferentes pontos de vista. Nos oito canais vídeo de grandes dimensões que invadem o espaço, as imagens são habitadas por uma atmosfera sonâmbula e difusa, entre a superficialidade publicitária de um anúncio a um perfume e a meditação existencial de filmes recentes de Terrence Malick como “A Árvore da Vida” ou “A Essência do Amor”. Num deles vemos uma mulher comendo uma espiga de milho com as mãos envolvidas por próteses; noutro, uma criança com uma disfunção neurológica toca uma obra de Chopin. Os outros canais recuperam estas personagens e fazem-nos interagir com a arquitetura como momentos suspensos entre a tangibilidade física do trajeto e a virtualidade das imagens do edifício nova-iorquino One World Trade Center. Mais do que exibi-lo, Just parece deste modo metaforizar o handycap (físico e social) como ponto de fuga aos enquadramentos compulsivos da vida contemporânea, fazendo com que o visitante o encontre no seu próprio corpo.

Diferenciável da grande instalação que domina o espaço, mas comunicante com ela, “Circuits (Interpassivities)” produz um ambiente de câmara, enquadrado por um ecrã a que faltam elementos que se encontram espalhados no chão entre tijolos de cimento e fios. As imagens mostram bailarinas prostradas em estado de aparente exaustão. Do chão sai ainda o som de um piano do qual vemos os martelos tocando sozinhos circundados por uma atmosfera caótica. As jovens bailarinas podem lembrar-nos a pintura de Degas, mas aqui o espaço, as imagens, as interações entre os corpos surgem-nos num plano de descontinuidade como se habitassem um mundo esburacado e carente de unidade. Num tempo de desmaterialização da vida e imersão tecnológica a exposição de Just explora com grande eficácia os interstícios entre realidade e ficção, entre o elemento humano e a arquitetura que rodeiam as personagens mas também nos envolvem a nós.