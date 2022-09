Netflix é vista pelos americanos como a melhor plataforma nos conteúdos originais

E pelo segundo ano consecutivo o prémio vai para… a Netflix! Novamente. De acordo com os resultados finais do mais recente estudo de mercado da Morgan Stlaney dedicado a apurar as preferências dos norte-americanos sobre a oferta de originais pelas plataformas de streaming no país, a plataforma é declarada pela maioria dos inquiridos como a que tem a melhor programação original.

A Netflix subiu poucochinho face ao resultado de 2018 – cresceu apenas um ponto percentual, de 39% para 40% –, mas mentém-se a uma grande distância do segundo melhor classificado, a HBO. A oferta dos conteúdos originais através das plataformas de streaming HBO Go e HBO Now disponíveis nos Estados Unidos é a favorita de apenas 11% dos inquiridos, tendo sofrido aliás uma queda em relação às conclusões do mesmo estudo realizado no ano passado, em que recolhia 14%.

Importa, de resto, ressalvar que há um fosso abstencionista entre a Netflix e a HBO. Trata-se dos inquiridos que dizem não saber quem disponibiliza o melhor catálogo de originais. O gráfico assinala 32% de respondentes, antecipando que há uma larga fatia de espectadores que desconhece o “crème de la crème” dado a ver pelos streamers. Nesta avaliação às “Over The Top” TV, a Hulu surge no terceiro lugar das preferências com 6% (obteve 4% no período homologo), seguida pela Amazon com cinco pontos percentuais e a Showtime e a Strarz, ambas com residuais 2%.

O inquérito online realizado em março inquiriu pouco mais de três mil pessoas acima dos 18 anos de idade. A Morgan Stanley assegura que a amostra representa estatisticamente o país, tanto no que se refere aos escalões etários como quanto ao género e às regiões. Os resultados obtidos sobre as preferências quanto à melhor programação original não separam os inquiridos que se dizem subscritores dos serviços de streaming em causa dos que não o são, pelo que os resultados se fixam particularmente ao nível da perceção. A partir desta perspetiva, os executivos da HBO sentir-se-ão mais intimidados com estes resultados, já que a marca se apresenta aos olhos do mundo pela distinção qualitativa dos conteúdos que produz e distribui.

De resto, se compararmos a fatia de conteúdos originais que a HBO disponibiliza nos EUA, verifica-se que se trata da maior de todas entre as OTT do mercado: 35% em 2018. Apesar da corrida desenfreada à produção de originais em curso, o catálogo da Netflix dispunha, também em 2018, de apenas 11% de programação original, considerado o todo do menu de oferta (fonte: Ampere Analysis).