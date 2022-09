Os grandes esquecidos de “Deep State”

Como mostrou o primeiro episódio da segunda temporada da série norte-americana “Deep State”, a desagregação da Líbia de Kadhafi, em 2011, projetou para sul um sem-número de grupos armados, alguns inspirados pela Al-Qaeda, cujo primeiro alvo foi o Mali. Mas se, em janeiro de 2013, as tropas francesas não tivessem intervindo, o país ter-se-ia desintegrado, transformando-se noutro Afeganistão ou noutra Somália. Ou seja, sem a Operação Serval e a sua sucessora Operação Barkhane, ainda em curso e levada a cabo em articulação com os norte-americanos, a zona desértica entre Mauritânia, Níger, Mali e Chade ter-se-ia transformado num jiadistão, tão ou mais sinistro que o efemeramente imposto pelo Daesh na Síria e no Iraque. Pode-se e deve-se refletir sobre o sentido das operações militares ocidentais, nomeadamente em África, mas o que atrás ficou escrito é a mais solar das evidências.

Na madrugada de 9 de maio, comandos franceses resgataram dois compatriotas raptados nove dias antes no norte do Benim. Salvaram ainda dois outros reféns cuja existência se desconhecia (um americano e uma sul-coreana), saldando-se a operação pela morte de dois soldados franceses e quatro raptores, tendo outros dois conseguido fugir. Uma operação digna da série “Seal Team”, pois implicou seguir o grupo com drones e satélites e atuar antes que os reféns fossem transportados para zonas de mais difícil acesso no Mali e revendidos a outros grupos armados. O que implicou atacar de noite, a descoberto e sem fazer fogo para evitar atingir os civis. Os dois militares foram condecorados postumamente com a Legião de Honra pelo Presidente Macron.

É extraordinário que na segunda temporada de “Deep State” (que começámos a ver na Fox, segunda-feira, 13 de maio, às 22h15) apenas pareçam existir grupos jiadistas, mercenários ocidentais, o exército governamental e forças mal preparadas da ONU. E, claro, agentes secretos, por vezes a braços com crises de consciência, aliás tão velhas como os romances de Graham Greene, caso das vividas pelo ex-MI6 Harry Easton, que já conhecíamos da primeira temporada desta série. Ou de “A Guerra dos Tronos”, onde o ator Joe Dempsie interpretava o papel de Gendry Baratheon, como explicou no Vida Extra o nosso camarada de trabalho João Miguel Salvador.

Para efeitos de enredo, envolvendo espiões, empresas privadas de segurança e multinacionais cobiçando os recursos naturais africanos, a presença da tropa francesa só atrapalhava, mas eliminá-la liminarmente é criar um mundo tão imaginário como o da “A Guerra dos Tronos”. Que, aliás, já aparecia de forma ainda mais fantasiada numa espécie de prequela, também passada no Mali, imaginada por um dos coargumentistas de “Deep State”, Simon Maxwell — a série “Odisseia” de que só vimos uma temporada na TV portuguesa em 2015. Deem as voltas que quiserem ao argumento, mas não se esqueçam do alerta deixado pelo senador norte-americano Christopher Coons, da Comissão de Assuntos Externos após uma visita ao Mali: “Se os franceses saíssem, os rebeldes não tardariam a retomar as cidades do Norte.” Sem a França, “deixaria de haver superioridade aérea”, coisa tanto mais crítica quanto, “com exceção do contingente do Chade, os soldados da força internacional africana não estão à altura de uma guerra no deserto”.

Esta força conjunta do G5 Sahel (Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger) tem apenas 5000 homens e tem sido um alvo para os jiadistas, que se sentiram à vontade para atacar o seu quartel-general em junho do ano passado em Sevaré (Mali). O elo mais fraco, além dos soldados do Burkina Faso, é o exército do Mali, que nunca se recompôs da derrota perante jiadistas e independentistas tuaregues em fins de 2012. O que lhe falta em operacionalidade sobeja-lhe em acusações de violações dos direitos humanos.

MOSAICO DE ETNIAS E RELIGIÕES

Os cenários da segunda temporada de “Deep State” são bastante mais credíveis do que os do Mali fantasiado em “Odisseia”, onde nem faltava um Citroën boca de sapo a andar nas pistas de areia mole. Mesmo que, na verdade, os locais de filmagem tenham andado entre a África do Sul e Marrocos. Em particular as cenas na rua e nos mercados ao ar livre deixam-nos entrever a diversidade étnica, religiosa e social do Mali, cenário de um verdadeiro choque de placas entre o Norte de África e a África Negra.

O norte do país é maioritariamente nómada, tuaregue e muçulmano, sendo o sul sedentário, negro, animista e cristão. Na verdade, as coisas são mais complexas. Excetuando fações que se bandearam para o islamismo radical armado, os independentistas tuaregues são parceiros tão credíveis na luta contra o jiadismo como os curdos na Síria e no Iraque, o que obriga os franceses a terem que contemporizar com o Governo central do Mali e com os independentistas tuaregues, inimigos deste.

Quanto às populações negras do sul são tudo menos uniformes. A etnia fula, também presente na Guiné, sendo maioritariamente muçulmana, tem sido alvo de matanças levadas a cabo por milícias pró-governamentais, que a veem como base de apoio dos jiadistas do centro do país, caso da katiba (palavra árabe para grupo de combate) Macina.

Neste quadro, marcado por extrema pobreza, avanço do deserto, lutas ancestrais entre pastores e agricultores, antagonismos entre etnias e presença mais que residual do Estado, a solução nunca pode ser meramente militar, pois neste caldo de cultura, como explicava um oficial superior francês, “por cada dirigente jiadista que eliminamos há três ou quatro candidatos ao lugar”. Para complicar mais, a Argélia, com uma longa fronteira com o Mali, corre em pista própria. Para manter livre de problemas o sul do país as autoridades de Argel preferem contemporizar com o GSIM (Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos) ligado à Al-Qaeda e apoiante da katiba Macina. Como sublinha o orientalista francês Jean-Pierre Filiu no seu blogue ‘Un si proche Orient’, o chefe do Estado-Maior Gaid Salah, novo homem forte da Argélia após a demissão de Bouteflika, parece decidido a manter esta política.

Terça-feira da semana passada, a UE reuniu em Bruxelas com os países membros do G5 Sahel para discutir o agravamento da situação na região, ilustrado por uma sucessão de ataques contra alvos católicos (igrejas, fiéis e padres) no norte do Burkina Faso.

A pressão militar francesa e norte-americana sobre os grupos do Sara parece ter um efeito perverso: individualmente ou em grupos, umas boas centenas de jiadistas têm procurado infiltrar-se na direção do Golfo da Guiné, visando Costa do Marfim, Togo, Benim ou Senegal. “Começar a haver raptos ou atentados bombistas nestes países é só uma questão de tempo”, segundo uma fonte diplomática francesa citada pelo diário “Le Monde”.