Alan Hollinghurst: “O passado é mais rico do que o presente”

Em três décadas, o escritor britânico Alan Hollinghurst (n. 1954) publicou apenas seis romances. O primeiro, "A Biblioteca da Piscina", falava da vida gay em Londres imediatamente antes de a SIDA devastar a comunidade. Já aí havia uma inclinação retrospetiva, que se foi acentuando em obras posteriores. Autor assumidamente literário mas jamais obscuro, Hollinghurst é por vezes considerado o melhor prosador contemporâneo em Inglaterra. Um dos seus livros, "A Linha da Beleza", venceu o prémio Man Booker em 2004. O ano passado saiu "O Caso Sparsholt" (ed. Dom Quixote), história em várias gerações cujo eixo é um escândalo que lembra o Caso Profumo, embora em versão gay. Em ambos os casos, um nome invulgar ajuda a memória da infâmia a prolongar-se no tempo. O Expresso entrevistou Hollinghurst durante o Lev, o festival literário que Matosinhos acolhe todos os anos.

Falámos pela primeira vez há quinze anos, e desde então publicou mais dois romances. Noto que os seus livros tendem a lidar com o passado, e especificamente com a relação entre o passado e o presente. Isso tem a ver, pelo menos em parte, com ritmo? Quando falamos do passado, podemos gerir o tempo como quisermos. Não estamos sujeitos à pressão de eventos eventualmente ainda a acontecer...

Sim. Mas não acho que seja eu refugiar-me no passado. Acho que se trata de explicar coisas difíceis e complicadas. É verdade que sou atraído pelo passado. Não o acho necessariamente mais fácil, mas mais rico do que o presente. Os meus romances têm cenários geralmente contemporâneos, mas com uma ligação ao passado. Não sou alguém que costume escrever imediatamente a partir de uma crise. Interessam-me as repercussões, as reavaliações do que aconteceu no passado.



Em O Caso Sparsholt, vai ao ponto de omitir aquilo que se poderá considerar o ponto central do argumento.

Não ouvimos falar do escândalo senão oito anos depois. Preferi mostrar aquela presença que acho que os escândalos têm na memória coletiva. Lembramo-nos de um nome, em especial se for um nome distintivo, como Sparsholt. Talvez uma ou duas coisas sobre o escândalo. Tudo se torna uma espécie de borrão, ainda que se mantenha embaraçoso para os envolvidos.



Foi essa a razão por que não descreveu os eventos em questão?

Quis sobretudo mostrar os efeitos que o escândalo teve. Há uma dimensão gay, obviamente. David Sparsholt tinha uma forma de usar a sua flexibilidade sexual para conseguir o que queria. O tema da homossexualidade é complicado para o filho dele. O seu pai foi publicamente destruído por uma coisa que ele próprio pode fazer sem vergonha.



Já lhe devem ter dito que preferiam que o escândalo fosse contado, digamos assim, em tempo real. As pessoas adoram escândalos.

Sim. A mim não me interessam muito. Gosto mais de estimular a conjetura nos leitores.



As alterações na forma como o sexo gay foi sendo encarado e vivido em sucessivas gerações ficam bem à vista. O seu primeiro romance (A Biblioteca da Piscina) já era a história de uma transição.

Eu sou de uma geração que ainda sente o glamour e a excitação dos lugares gay que agora estão a fechar a grande velocidade, por as pessoas já não precisarem deles para o objetivo primário de ter sexo. Os encontros agora combinam-se online. Houve um custo, em termos da dimensão social e até imaginativa. O romance desapareceu um pouco. Mas não estou a censurar. Talvez sinta um traço de nostalgia.

Quando eu era novo, lembro-me de ouvir pessoas a dizer: isto da libertação gay está muito bem, mas a excitação desapareceu (Nota: o sexo gay foi descriminalizado no Reino Unido em 1967). Eu sinto um pouco o mesmo, embora numa época posterior.



A nível literário, perdeu-se alguma coisa com o desvanecimento do segredo?

O mundo da ocultação, do segredo, dos códigos, é material muito rico para os escritores, de um modo que o mundo do acesso e do contacto instantâneo não é. Isso poderá ser outra razão por que me sinto atraído por esse outro mundo mais complicado. Isso não significa que a vida gay contemporânea não justifique que se escreva sobre ela. Mas, temperamentalmente, eu sou atraído pelo passado.



A sua escrita é densa, embora sempre clara. Faz bastante uso da alusão, por exemplo.

Sim. Sou, conscientemente, um escritor literário.



Poderia escrever um romance sobre a comunidade gay atual?

Bem, certamente que um tal romance pode ser escrito. Quanto a saber se seria eu a fazê-lo... A última parte deste romance é mais ou menos sobre a época atual. Mas talvez seja um tanto satírica.



Está a escrever um livro neste momento?

Estou... quase. Tenho tirado muitas notas e acho que estou pronto a começar.



Pode dar alguma ideia do que esse livro vai ser?

Não. O meu sentido dele ainda se está a formar. E também aprendi, por experiências anteriores, a ser cuidadoso com o que digo sobre aquilo em que estou a trabalhar.



Um escritor disse-me uma vez que, se me falasse sobre o romance que estava a escrever, deixava de acreditar nele.

Há um elemento disso. Algo de mágico em guardar uma história para nós. Se a explicarmos a alguém, é como se nos fosse tirada. Costumo ser circunspecto nestas coisas.



Conta a alguém?

Pistas, talvez. Pequenas pistas. Enganadoras (risos).