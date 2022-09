Júri do Prémio Camões destaca papel de Chico Buarque na “formação cultural de gerações”

O júri do Prémio Camões 2019 afirmou esta terça-feira à imprensa brasileira que a contribuição do músico e escritor Chico Buarque "para a formação cultural de diferentes gerações" foi um dos motivos que levou à sua distinção.

Num comunicado publicado pelo jornal "Folha de São Paulo", o júri declarou que escolheu Chico Buarque tanto pela qualidade da sua obra, quanto pela sua "contribuição para a formação cultural de diferentes gerações em todos os países onde se fala a língua portuguesa", tendo destacado ainda o "caráter multifacetado" do seu trabalho, que passa pela poesia, o teatro e o romance.

"O seu trabalho atravessou fronteiras e mantém-se como uma referência fundamental da cultura do mundo contemporâneo", afirmaram os jurados.

Chico Buarque fora já distinguido duas vezes com o prémio Jabuti, o mais importante prémio literário no Brasil, pelo romance "Leite Derramado", em 2010, obra com que também venceu o antigo Prémio Portugal Telecom de Literatura, e por "Budapeste", em 2006.

O músico e escritor foi escolhido pelos jurados Clara Rowland e Manuel Frias Martins, indicados pelo Ministério português da Cultura, pelos brasileiros Antonio Cícero Correia Lima e António Carlos Hohlfeldt, pela professora angolana Ana Paula Tavares e pelo professor moçambicano Nataniel Ngomane.

"Evidente que esse prémio é um reconhecimento pela poesia dele [Chico Buarque] nas letras de música, que também são literárias, e não só pelos livros. São poemas. Grandes poemas. A música 'Construção', por exemplo, é um poema até raro de se fazer", disse o escritor Antonio Cícero, um dos membros do júri, e também compositor, citado pela Folha de São Paulo.

Escritor, compositor e cantor, Francisco Buarque de Holanda nasceu em 19 de junho de 1944, no Rio de Janeiro.

Estreou-se como romancista com "Estorvo", publicado em 1991, a que se seguiram "Benjamim", "Budapeste", "Leite Derramado" e "O Irmão Alemão", publicado em 2014.

Em 2017, venceu em França o prémio Roger Caillois pelo conjunto da obra literária.