Vozes de futuro

Por muito que se tenham visto integrados em movimentos como o pós-punk, o rock gótico ou o rock vanguardista, ao longo de um percurso de quase quatro décadas, os Dead Can Dance continuam a ser uma das bandas mais indecifráveis e difíceis de catalogar que a história da música algum dia viu nascer. Uma coisa é certa: Brendan Perry e Lisa Gerrard permanecem fiéis à vontade de explorar tradições musicais das mais variadas coordenadas geográficas e temporais. “Dionysus”, álbum conceptual que editaram em novembro do ano passado, é mais uma prova disso. Partindo do culto à divindade grega Dioniso, a dupla embarcou numa nova aventura que apesar de ter os pés assentes num passado remoto não se amedronta no momento de olhar para o futuro. Perry desvendou em entrevista ao Expresso os grandes segredos do disco, mas falou-nos, também, sobre assuntos tão diversos quanto o problema da migração, o consumo de drogas no momento da criação ou aquilo que mais o incomoda na música que se faz hoje.

O que o levou até ao mito de Dioniso e a querer traduzi-lo num álbum?

Esta aventura começou há cerca de dois anos, depois de ler “O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música”, de Friedrich Nietzsche. Foi uma espécie de revelação. Interesso-me muito pela cultura grega antiga, a todos os níveis, e foi-me recomendado quando andava a estudar teatro e tragédia grega. É sobre o papel primordial da natureza na história da tragédia grega. Nietzsche fala de dois tipos de correntes que concorriam entre si no pensamento criativo grego: o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo é sobre coisas que são medidas pelo intelecto, que toma conta do processo criativo, e o dionisíaco é algo mais primitivo, sobre a sublimação dos sonhos que é libertada através de energia frenética, êxtase. Se se juntarem, em colaboração, em paralelo, o que seja, produzem formas superiores de arte. Foi uma verdadeira revelação ler isso, porque é um pouco a forma como eu via a arte, em muitos aspetos, e a música, certamente. Algo que temos usado de forma dinâmica nos Dead Can Dance, eu e a Lisa. Isso levou-me a querer saber mais sobre Dioniso e essa energia do espírito dionisíaco, portanto li mais três livros e vi muitos documentários. Basicamente, mergulhei em tudo o que encontrei sobre ele. No final dessa viagem intelectual, percebi que tinha material suficientemente inspirador para fazer um álbum conceptual.

De que forma o facto de o álbum estar dividido em dois atos e subdividido em sete momentos vai influenciar os concertos?

Não vamos apresentar o “Dionysus” nesta digressão e há várias razões para isso. Não quero quebrar o álbum em fragmentos porque foi criado para ser ouvido como um todo, do início ao fim, o que cria uma série de complicações porque estamos a falar de um trabalho que roça os 35 minutos e precisaríamos de encontrar material para compor o resto do espetáculo. Apresentar o álbum e depois juntar outro tipo de material parece-me incongruente. Além de que precisaríamos pelo menos de seis cantores e vários multi-instumentistas. É complicado, portanto escolhemos um formato completamente diferente para os concertos.

Regressando a Dioniso e debruçando-nos sobre o facto de ser um “deus marginal”, que protegia “aqueles que não pertenciam à sociedade convencional”... Olhando para o mundo hoje, pensa que essas pessoas precisam da mesma proteção?

Sem dúvida. A razão pela qual temos estes problemas com a imigração prende-se simplesmente com questões económicas. Vivemos num tempo em que os poderes ocidentais são coniventes com a desestabilização de certas zonas do globo, que forçaram a migrações por causa da guerra. E são diretamente responsáveis e culpabilizáveis e deviam ser responsabilizados pelos seus cidadãos. Nenhum destes migrantes quer verdadeiramente abandonar o sítio onde vive. É preciso muito medo, de ser morto, assassinado, violado, para que povos migrem em massa. Devíamos, enquanto povos que reconhecem que os seus líderes são cúmplices desses crimes, mesmo que de forma indireta, abraçar e ter uma casa para estas pessoas, para estas minorias. Isso é verdadeira base da caridade e empatia humana. Quando vês estes movimentos de direita que baseiam os seus princípios em questões de raça e secularidade a ganhar mais poder… é chocante. Enoja-me, porque não têm compaixão, só se preocupam com a cor da tua pele ou a etnia dos teus antepassados. Os tempos que vivemos são tristes, verdadeiramente tristes.

Depois de ler sobre o tema ‘Liberator of Minds’ quero perguntar-lhe: de que forma o consumo de drogas pode potenciar a criatividade?

O que me interessa mais no consumo de droga são as tradições sociais a ele associadas. É uma coisa controlada, não uma procura de prazer individual, faz parte de ritos de iniciação e passagem e, em alguns casos, é feito de forma coletiva, como no culto de Dioniso. O objetivo de usar drogas é ver as coisas sob outra perspetiva. Quando bebes álcool, a tua perceção e emoções mudam. Se bebes demasiado, perdes a sensibilidade. Intoxicação a um determinado nível é destrutivo. Portanto, é importante conhecermos os nossos limites. Daí a importância de consumirmos num ambiente controlado, com pessoas com quem nos sentimos confortáveis. No pensamento dionisíaco, o objetivo era o êxtase, “perder a cabeça” mas não no sentido de ficar louco, antes no de perdermos a consciência do nosso ego. Havia diferentes métodos para atingir o êxtase e o mais comum era o canto e a dança. Dançavam em grandes círculos durante horas e atingiam um estado de transe através dos ritmos, da música, da dança em grupo. Perdiam o sentido de individualidade e tornavam-se parte do todo. Se quiseres explorar os mistérios da natureza, tens de fazer estas coisas que são catárticas e alteram a perceção do que tens em teu redor. Basta olhares para a música criada no final dos anos 60, o período psicadélico, que resultava diretamente do consumo de ácidos, e percebes que nunca teria sido feita por pessoas que bebessem vinho. As provas estão todas ali.

Em 2013 disse-nos que um fator decisivo para a reunião dos Dead Can Dance foi o de ter recuperado a sua amizade com Lisa. Como descreveria a vossa relação criativa neste momento?

Está tudo bem… Gostaria, para ser sincero, que ela pudesse envolver-se mais. Mas, tendo dito isso, muitos projetos dos Dead Can Dance partem de investigações minhas. Ponho a bola a rolar e faço grande parte dos arranjos. Em tempos melhores, quando trabalhávamos mais integrados um com o outro, a Lisa trazia as suas próprias canções e material, mas já não faz isso. Portanto, nos últimos três álbuns, tenho escrito peças para ela cantar, criado estruturas de canções boas para a voz dela. Só depois, já perto do fim, trabalhamos juntos. Infelizmente, neste projeto em particular, “Dionysus”, ela não entendeu aquilo que eu queria fazer. Acho que não é um assunto que lhe interesse. Mas vai correr tudo bem com este álbum porque todas as partes vocalizadas foram pensadas para serem cantadas por um coro. Uma influência dos coros da Grécia antiga e da tragédia, que só desapareceram quando Eurípedes começou a experimentar mais e tentou livrar-se deles. Antes não havia partes a solo, era um grupo de pessoas a celebrar as mudanças de estação, as plantações, as colheitas… As partes da Lisa seriam sempre integradas nos coros, tanto quanto as minhas. Foi um trabalho muito exigente. Ela chegou, ficou um mês e gravou as partes dela. Mas quem sabe o que acontecerá em álbuns futuros. Espero que a dinâmica se altere e ela traga mais do lado dela.

Sempre se interessou, obviamente, em pesquisar sobre tradições musicais, concentrado no passado. Também presta atenção ao que se passa na música popular hoje?

Sim, sem dúvida. É uma coisa estranha... Nos últimos anos vi muitos grupos jovens de músicos a abordar a música de forma meio retro. O que é bom, mas é quase como se as pessoas tivessem perdido interesse no presente. Se vais tentar reproduzir música do passado, invariavelmente o que acontece é que estás a imitar, a reproduzir algo que já foi feito, e não estás a adicionar nada de novo à equação. E podes fazê-lo, mas a única forma de o fazer é não estar tão fechado num nicho, tão orientado para um certo género musical, ter interesses mais alargados. O mais importante é ouvires a tua própria voz, tentar desenvolver a tua própria voz e manteres-te fiel à tua individualidade. Deixem de tentar soar a outra pessoa e ouçam a vossa voz interior, que vão soar a vocês próprios. É a maior crítica que tenho a fazer à cena musical atual. Está a olhar demasiado para o passado, é demasiado retro. Mas depois tens artistas como a Anna Calvi, que faz um rock blues visceral... Serás sempre fiel a ti próprio ao fazer algo tão cru, emocional e puro. Não há onde te possas esconder. A Anna inspirou-me muito a voltar a tocar guitarra.

Mais de três décadas depois de os Dead Can Dance nascerem, ainda tem os mesmos objetivos?

Para ser sincero, só quero estar numa posição em que possamos tocar ao vivo. Gostaria de inverter o paradigma, a metodologia que mantivemos durante tantos anos, e dar mais concertos. A principal razão para não o termos feito prende-se com os múltiplos problemas de saúde que a Lisa teve no passado... Mas parece estar em boa forma, neste momento. Anda a atuar bastante, seja com The Mystery of the Bulgarian Voices, Hans Zimmer ou outros projetos, portanto espero que consigamos usar estes concertos para depois fazer uma digressão mundial em 2020.