Jia Zhang-Ke: “Sempre acreditei que a China só poderia mudar pouco a pouco”

O novo filme deste realizador de exceção, figura de proa da cinematografia chinesa e o seu autor mais respeitado a nível internacional, acompanha três períodos da vida de uma mulher, de 2001 à atualidade, e a relação dela com o homem que ama, feita de separações bruscas e de amargos encontros. É um melodrama que ressoa politicamente na história do país nestas últimas duas décadas e que, em simultâneo, faz uma revisão da obra de um grande autor que Portugal segue há muito de perto.

Porque é que “As Cinzas Brancas Mais Puras” se centra em Qiao [papel de Zhao Tao, mulher e atriz de quase todos os filmes de Zhang-ke], uma personagem feminina que vive à margem da sociedade?

O papel da Zhao Tao surgiu de uma coincidência. Há cerca de três anos, pus-me a rever o material de arquivo que gravei pela primeira vez em vídeo na minha cidade natal, Fenyang, por volta de 2001, e também em Datong, na mesma província. Eram imagens de documentário, aleatórias, sobre o quotidiano das pessoas da minha terra. Aspetos das ruas, pessoas em viagens de autocarro, a vida dos operários nas fábricas, as festas nos salões de baile, karaokes e saunas, etc. Uma das pessoas que filmei foi Zhao Tao, que me tem acompanhado no trabalho e na vida ao longo destes anos. Decidi então começar este filme com ela. E pensar na transformação de uma personagem de ficção que ela poderia interpretar entre 2001 e os dias de hoje.

Essas imagens de arquivo surpreenderam-no?

Senti-me a anos-luz delas. Sempre acreditei que a China só poderia mudar pouco a pouco. Mas ao ver aquele material de 2001, dei-me conta de como foi rápida e brutal a transformação do meu país. Não estou a falar dos penteados das raparigas e do guarda-roupa, mas de mentalidades e de comportamentos. É algo que não tem qualquer paralelo no Ocidente no mesmo período de tempo.

“As Cinzas Brancas Mais Puras”, apesar de não ser um filme autobiográfico, é também um reflexo de si próprio e do seu trabalho. Você começou a filmar quando a ação desta obra começa...

A minha evolução profissional e pessoal condicionam também o filme, isso é claro. Mas não há autobiografia, antes uma compreensão, um acordo que não precisa de se explicar, como se a minha vida e a das minhas personagens traçassem linhas paralelas. Consigo compreender o sofrimento delas. Sou testemunha do que lhes aconteceu. Mas as histórias do filme, embora inspiradas em factos verídicos que fui ouvindo aqui e ali, são pura ficção.

“As Cinzas Brancas Mais Puras” também é um melodrama. Vemos como Qiao e Bin [Liao Fan] se apaixonam, se separam, para mais tarde se reunirem em condições muito adversas, numa altura em que Bin é já um homem destruído. Eles vivem fora da lei. E este facto abre o filme ao jianghu, isto é, ao submundo das sociedades de crime organizado da velha China, que, no cinema, também deram origem a um género específico [derivado do wuxia, o cinema de artes marciais]. Porque se sentiu atraído por este género?

A mística do jianghu está enraizada na sociedade chinesa desde há séculos. As sociedades de crime organizado transcendiam os clãs locais e as leis familiares, eram um modo de vida, com as suas leis estritas, às quais as pessoas juravam fidelidade. No início do meu filme, há uma cena que exemplifica isso, quando aquele homem que está a dever dinheiro a outro é forçado a reconhecer a dívida perante o totem espiritual do clã. Após a vitória comunista na China em 1949, estes grupos dissiparam-se, mas reapareceram pouco a pouco desde o final dos anos 70, herdando a violência das políticas da Revolução Cultural. A moral desses gangues, os seus códigos de conduta eram agora alimentados pelo cinema de ação que se fazia em Hong Kong e que se tornou popular em todo o mundo nos anos 80. Os novos gangues eram uma mutação do que havia acontecido no passado. Eu vivi esse tempo. Fiz parte de uma geração furiosa que se rebelou na juventude. O meu filme “Plataforma” [2000], que realizei aos 29 anos e que também traça uma panorâmica temporal, fala dessa juventude que queria ser moderna e livre.

E o melodrama casa-se bem com estas histórias policiais?

As histórias de amor no jianghu são muito específicas. Fiz bastante pesquisa sobre o assunto e sobre aquilo que se passava nas décadas de 30 e 40. Normalmente, os amantes unidos por aquele submundo não temem o amor nem a morte. Qiao e Bin, por exemplo, não são casados. Não acreditam que vão envelhecer juntos como um casal romântico. Mas isso não impede Qiao de se sacrificar pelo amante, na maior prova de amor que lhe pode dar, assumindo um crime que ele cometeu. De certa forma, eles estão cientes desde o início do seu destino, como uma maldição.

Pode ser Qiao a mais forte das personagens que criou até hoje?

Ela é certamente a mais paradoxal, é uma figura contraditória. Uma mulher forte, sim. Mas ao mesmo tempo atravessa décadas subjugada pelo amor que entendeu ser o da sua vida. Qiao sabe que necessita de amor. Sabe também que jamais suplicará por ele. O que tem de acontecer acontecerá. E eu acho que esta atitude é um grande reflexo das mulheres na sociedade chinesa atual, onde elas começam a singrar, alterando os padrões de comportamento de uma sociedade que é patriarcal e machista.

Os seus filmes foram durante longos anos proibidos na China. Vendiam-se no mercado negro, em DVD piratas. Hoje, beneficia de outro estatuto, conquistou a independência financeira, é o rosto do cinema independente do país, dirige um festival [Pingyao]. Não é irónica esta mudança?

“As Cinzas Brancas Mais Puras” também é um comentário a essa ironia. E sei que há filmes que continuam a ser proibidos. Eu continuo a acreditar na liberdade de expressão e também nas suas responsabilidades.

O que significa este filme na língua chinesa? No Ocidente, só conhecemos os seus filmes pelo título internacional em inglês.

O título em inglês vem da cena em que Qiao e Bin estão a falar ao pé daquele vulcão. Ela diz-lhe coisas com uma profundidade que ele não compreende. A tradução literal do original em mandarim é ‘os filhos e filhas de jianghu’. Fala de todos os que viveram e ainda vivem à margem da sociedade chinesa. Dos que perderam o emprego quando as pequenas e médias fábricas onde trabalhavam fecharam as portas em nome do progresso. Eles sabem que são excluídos. E que têm mais hipóteses de sobreviver se se mantiverem juntos.