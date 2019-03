À flor da pele

Quando se estrearam em 2013 com “The Misadventures of Anthony Knivet”, os leirienses First Breath After Coma mostraram-nos, ainda em estado embrionário, o caminho que se propunham percorrer. E já davam sinais de querer impor as suas próprias regras, de que não eram banda de fazer concessões. Por muito que temas como ‘Punch the Air’ ou ‘Skáphos’ tivessem cativado a nossa veia pós-rock, a verdade é que os sentíamos ainda (naturalmente) muito apegados às suas referências. Seis anos volvidos, e com um álbum de crescimento pelo meio — “Drifter”, que incluía bonitas colaborações com André Barros e Noiserv —, o quinteto parece ter encontrado o melhor norte para as suas canções. “Nu” é mais do que um álbum, é uma portentosa experiência sensorial, dividida em oito momentos, que derruba os muros que os circundavam e os coloca à nossa frente, sem máscaras, menos emaranhados em teias de sons que só serviam para escondê-los. Mesmo nos temas mais explosivos, como os brilhantes singles ‘Heavy’ e ‘Change’, encontramo-los, sem dissimulações, a reclamar uma voz que sempre lá esteve mas se deixava abafar pelo ambiente circundante.

É bonito ouvir, em “Nu”, os First Breath After Coma a encontrarem-se com eles próprios, a reconhecerem as suas maiores forças e a abraçarem as fraquezas, despindo-se perante o mundo enquanto soltam um grito primevo de libertação. Tudo isso resulta de uma experiência vivida ao longo dos seis meses em que os cinco elementos partilharam uma casa antiga, por eles reabilitada, que serviu também de inspiração para levarem o conceito de álbum mais longe: traduziram as histórias destas canções num lindíssimo filme de 40 minutos. Ecoando nos ouvidos, entre a inevitabilidade da mortalidade, o peso da solidão e os labirintos do amor, ficam preciosidades como uma apaixonada ‘Howling for a Chance’, o minimalismo soturno de ‘Uneasy’ e o assombramento de ‘I Don’t Want Nobody’. O imaginário da banda permanece tão rico quanto sempre foi, mas agora chega assente numa sonoridade engrandecida, mais encorpada e munida de uma frontalidade que lhe faltava.