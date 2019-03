Amargas ruas de memória

“Enjoy!” Foi este o conselho sábio que recebi do jovem funcionário do café, no instante em que me passou o chocolate quente com marshmallows que abracei com a volúpia sem culpa num dia frio e cinzento típico de um fevereiro em Oxford. A particularidade é o facto de o café integrar sem esforço ou dissonância a de inglesa, particularmente conhecida e reconhecida pela sua vertente académica.

Quem ama os livros, quem não dispensa a literatura, tem na Waterstones (nas várias Waterstones do Reino Unido) a livraria mais próxima do paraíso literário. Mencionarei a de Londres mais à frente mas, de momento, vou deter-me na que me acolheu em Oxford. Retomo, por isso, a narrativa que me conduz a um cadeirão ao qual a “patine” do tempo emprestou beleza e reforçou conforto. Nele me sento, ao lado de ampla janela que, naquele domingo, expõe os magotes que passeiam por entre as ruas que oferecem restauração, cultura e souvenirs. Dou por mim a bebericar a doce espessura da “beverage” enquanto observo as mesas que decoram o espaço e os que nelas se apoiam para uma conversa ou para uma leitura. A minha tem cerca de 800 páginas. Recolhi-a nas muitas estantes que, devidamente ordenadas por temas e autores, me conduziram a “And God Created Burton”.

A divina criação a que alude esta magnífica biografia é a de Richard Walter Jenkins, o galês nascido em 1925 que haveria de adotar o apelido Burton para nome artístico. E que artista o foi o homem injustamente mais lembrado pelos vários casamentos e pela truculência da sua vida privada, que acabaria mesmo por levar à sua queda e destruição. A biografia de Tom Rubython começa justamente com o momento da sua morte. Vítima de súbita hemorragia cerebral, Richard Burton morreu no dia 5 de agosto de 1984 em Céligny, uma localidade do cantão suíço de Genebra. Tinha 58 anos vividos entre muitos excessos e polémicas. Ler as muitas e preciosas páginas deste notável retrato é perceber (ou confirmar) o conjunto de qualidades que levaram muitos (quase todos) a considerar o ator como o seguro sucessor de Laurence Olivier nas artes dramáticas do Reino Unido. Outros chamaram-lhe apenas “o príncipe dos atores” e a figura de Burton emergiu naturalmente como uma das mais proeminentes entre a geração surgida depois da II Guerra Mundial. Outros ainda (porventura mais excessivos) disseram simplesmente que Shakespeare escreveu o que só Burton sabia dizer.

Disse-o nas dezenas de filmes em que participou desde a sua estreia em 1944, depois de ter recebido uma bolsa para artes dramáticas na prestigiada universidade de... Oxford. Dos rotineiros desempenhos em produções britânicas, Burton evoluiria mais tarde para a colina mais famosa do cinema: Hollywood acolheu-o como um dos seus e o jovem Richard a ela correspondeu em pleno, tanto no plano profissional como no plano pessoal. No que ao primeiro concerne, filmes como “A Minha Prima Rachel” (1952), “A Túnica” (1953) e “Alexandre, o Grande” (1956) deram a Richard Burton um protagonismo que cresceria ainda mais com a grande produção de “Cleópatra”, de 1963.

O filme de Joseph L. Mankiewicz daria origem à mediática, tórrida e conturbada relação entre o galês e Elizabeth Taylor, com a qual casaria não uma mas duas vezes! A dupla (ou o casal, como preferirem) atuou em conjunto em meia dúzia de produções, das quais me permito destacar “Quem tem medo de Virginia Wolf?”, de 1966 e “A Fera Amansada”, título irónico tendo em conta a relação entre os dois, estreado um ano mais tarde.

Com um total de cinco casamentos e uma vida que o levou demasiadas vezes a entrar e a sair de clínicas de reabilitação por causa do álcool, Richard Burton foi ficando para trás nas preferências de um público que foi privilegiando atores mais jovens e o menos jovem Burton entrou em declínio, muito por culpa própria (e eventualmente do seu agente) ao encetar uma gestão errática numa carreira que o levou a entrar em muitas produções de gosto duvidoso. Com sete nomeações aos Óscares (seis na categoria de Melhor Ator e uma para Melhor Secundário), Richard Burton nunca conseguiu uma estatueta dourada. E até os tempos áureos da sua vida foram perdendo brilho, como testemunha de forma inegável a biografia acima mencionada (entre as muitas que existem sobre o ator) que aqui se sugere vivamente, nem que seja pela homenagem que o próprio sempre concedeu à literatura. Ávido leitor de Shakespeare e de poesia, Richard Burton disse um dia que “casa é onde os livros estiverem”.

Na Waterstones de Londres, ou melhor, na Waterstones de Picadilly – que julgo ser ainda a maior livraria da Europa – fui de novo impelido para as numerosas estantes que anunciavam a área de Cinema e Televisão. Percorridas em detalhe, cada volume é uma tentação. Não fui de modas, açambarquei uns seis e os seis me fizeram demorada companhia, sentado no chão (os sofás mais adequados à (com)postura estavam em zona mais afastada) e absorto na leitura necessariamente abreviada escolhi o livro mais “fora da caixa” que ali encontrei. Datado de 2012, “Dropped Names – Famous Men and Women as I Knew Them” é um longo título para uma obra assinada (pasme-se!) por Frank Langella. Trata-se de uma muito curiosa recolha de memórias de gente do cinema com a qual o ator norte-americano se cruzou nos seus extensos anos de carreira. São sessenta(!) as personalidades registadas na memória do ator que sobre elas tece os mais curiosos comentários e (breve) análise de carácter.

Langella, bem conhecido por interpretar Drácula no filme homónimo de John Badham (1979), atingiu um estatuto ainda mais universal com o seu celebrado desempenho como antigo Presidente norte-americano no filme “Frost/Nixon” (2008), que levou à sua nomeação para o óscar de Melhor Ator. Figura ainda mais poderosa nos palcos, o homem nascido no primeiro dia de 1938 conquistou quatro Tony Awards e é hoje, aos 81 anos, alguém de bem com a vida. A dos outros retrata num eloquente misto de “gossip” e reminiscência nesta obra que se lê como quem tira bombons de uma caixa... de surpresas. Entre peripécias e inúmeras curiosidades, a opinião vincada de Langella sobre colegas é devida e deliciosamente explicada na introdução ao livro que, também por isso, merece atenção por igual. As páginas são o reflexo de um mundo muito particular, vivido de perto por quem de perto conviveu com Laurence Olivier, James Mason, Yul Brynner, Bette Davis, John Gielgud, Raul Julia, sem esquecer os contactos com John F. Kennedy ou a Raínha-Mãe, entre muitos outros.

A lista é distinta e, nesta matéria, permito-me destacar o relato relativo a Rita Hayworth. Terno e pungente nalguns momentos, dramático quando dá conta da doença que cedo afligiu a atriz e à atriz infligiu uma pesada pena. E mais não digo e mais não conto, recomendando esta obra apenas em inglês e que merece ser lida de um todo, pese embora, para deleite dos mais ociosos, possa ser lida em qualquer ordem que corresponda aos capítulos consagrados a um só nome. Muitos foram os que por mim passaram, altivos ou ao ao nível do solo, numa viagem repetida mas não copiada pela Velha Albion.