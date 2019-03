O caminho cinematográfico para a Índia

Aplica-se ao cinema a famosa tirada de Vasco Santana em “A Canção de Lisboa”: “Chapéus há muitos, seu palerma!”. É verdade que o grande público se deixou viciar no modelo das superproduções à americana, exibidas em centros comerciais com o ruído de fundo do ruminar dos comedores de pipocas só quebrado pela sucessão de explosões no sistema sonoro da sala. Mas não há só um cinema, há muitos. E uma das grandes virtudes de um festival como o Fantasporto é trazer até nós cinematografias que de outra forma ignoraríamos.

Vem isto a propósito de dois dos filmes passados quinta-feira nesta 39.ª edição do Fantasporto. Um, vindo da China, tinha-me escapado na primeira projeção e, tratando-se de uma fita de ficção científica destinada a rodagem mundial era obrigatório não a perder. O outro vinha da Índia, país que tem uma indústria cinematográfica na proporção do número de habitantes, ou seja multifacetada e a perder de vista.

O sol e o carvão

Comecemos pelo filme chinês que tem a curiosidade de representar uma das primeiras incursões locais no domínio da ficção científica. Desta vez não é o truque de angariar capitais e públicos chineses à custa de rodar cenas de um James Bond, de uma das sequelas dos Transformers, dos ataques de um tubarão gigante ou do assalto a uma torre de apartamentos em cenários chineses e com intervenção de atores do país.

Neste caso tudo é feito localmente e, que diabo, se eles conseguem mandar foguetes à Lua, porque não hão-de ser capazes de fazer filmes sobre isso? “Last Sunrise” de Wen Ren é mais autêntico que os enxertos de super-produções estrangeiras na realidade local. Joga, de forma nem sempre conseguida, com a alternância de cenários reais e de animações de fundo. Já as cenas de ação são irrepreensíveis e ao nível do que melhor se faz. Os diálogos e a construção das personagens seguem padrões que nos são estranhos e balizados por códigos moralistas: os dois protagonistas nem um beijo dão, quanto mais uma leve sugestão de desejo sexual…

Sabendo-se que a China não é propriamente exemplar em matéria de políticas ambientais não deixa de haver uma ironia bem construída acerca do recurso à energia solar pois, quando o astro rei se apaga (talvez por intervenção extraterrestre, coisa que o argumento deixa em suspenso) a esperança de sobrevivência vem das velhas e poluentes centrais a carvão ou da só então descoberta geotermia…

Manifesto ecológico

Falámos da China, vamos à Índia. “Painting Life” de Biju Kumar Damodaran é um filme com uma narração propositadamente lenta e arrastada mas que, funcionando como uma reflexão sobre o cinema comercial, não deixa de incluir os códigos de Bollywood, nomeadamente a obrigação de haver cantoria pelo meio da fita.

Veicula também uma forte mensagem cívica e ecológica, quando, após um temporal, uma equipa de filmagens que vinha rodar uma fita fútil de Bollywood fica retida num remoto vale dos contrafortes dos Himalaias e descobre a luta dos habitantes locais contra a construção forçada de barragens. Descobre outra coisa: que afinal também se consegue viver sem smartphones, internet nem reuniões, um pouco à maneira de “Local Hero” (Bill Forsyth, Reino Unido, 1983).

Voltando ao cinema mais próximo de nós, uma última palavra para “Isabelle” (Robert Heydon, Canadá/EUA), um dos numerosos filmes de fantasmas que este ano resolveram, e bem, assombrar o Fantasporto. Uma luta entre vida e morte, redenção e vingança que se vê com agrado.

Sábado, dia 2 de março, falar-vos-ei dos últimos filmes que hão-de passar neste 39.º Fantasporto e do palmarés do festival.