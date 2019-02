Demónios tropicais e lobos germânicos

Se há aforismo ancorado no bom senso é aquele que nos diz que não é boa ideia ir comer sopa com o diabo, mas que se formos, ao menos tenhamos o cuidado de levar uma colher comprida. Ou, dito de outra forma, invocar um monstro para expulsar outro pode não ser uma boa ideia. Que o digam a Síria e os países envolventes.

Tudo isto vem a propósito da exibição no Fantasporto do filme “A Mata Negra” de Rodrigo Aragão. Uma película brasileira de cinema fantástico que vai beber inspiração à riquíssima etnografia das zonas sertanejas. Isto mesmo explicou o autor, ao subir ao palco do Rivoli antes da passagem da fita. “Há um património de lendas e tradições, há uma boa escola de actores, apenas nos falta ganhar mais experiência na rodagem deste tipo de filmes”. Que, como Aragão explicou, não são fáceis de rodar, sobretudo quando o dinheiro é pouco, a equipa é curta e as condições para filmar de noite na selva são, naturalmente, difíceis.

O ambiente sertanejo que conhecemos através das telenovelas está lá, bem como as referências às crenças populares, ao Livro de São Cipriano e, como não podia deixar de ser, aos pregadores corruptos que exploram a credulidade do povo em seu benefício. Um destes, pronto a vender a alma ao diabo para ganhar poder chega mesmo a dizer às gargalhadas: “ainda vou ser presidente deste país de merda.” Nada mais actual…

Entre cães e lobos

De latitudes completamente diferentes veio “Werewolf” do polaco Adrien Panek. Um filme sobre dois grupos que sobrevivem a um campo de concentração nazi acabado de tomar pelas tropas soviéticas: um magote de crianças e adolescentes e uma matilha de pastores alemães usada pelos SS e pelos seus acólitos polacos.

Uma metáfora sobre a obediência e o condicionamento de reflexos pois tanto os humanos como os caninos foram alvo de lavagem ao cérebro e treino forçado. Ou seja, quando falamos em obediência canina podemos não estar forçosamente a falar de seres de quatro patas. Quando os dois grupos se voltam a encontrar num solar abandonado acabam por descobrir que têm mais em comum do que parece. A chave do desbloqueio da situação ocorre quando uma das crianças, que ficou muda devido aos traumas pelos quais passou, resolve, contrariando os seus companheiros, dar água a um pastor alemão que tinha ficado fechado numa sala da mansão e estava a morrer de sede.

De passagem, um olhar irónico e ambivalente sobre os soldados do Exército Vermelho, pois se, por um lado libertaram os polacos de um opressor sinistro, não é certo que só viessem cheios de boas intenções. Interessante, num país onde a memória histórica se tornou num campo de batalha, com os ultraconservadores do partido Liberdade e Justiça (Pis, no poder) a quererem reescrever a História, nomeadamente ao pretenderem minimizar o papel, por ação ou omissão, dos polacos no Holocausto. Algo que comprometeu, pelo menos no curto prazo, o alinhamento geoestratégico da Polónia (juntamente com a Hungria e a República Checa) com o Governo de Netanyahu na questão da mudança das embaixadas para Jerusalém.