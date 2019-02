No norte todo o mundo é mais próximo

Um dos aspetos interessantes de falar com alguém que gere grandes projetos culturais há muito tempo é o de ficarmos a saber coisas novas sobre um lugar que julgávamos ser-nos relativamente familiar. Conhecer o que já existe numa determinada cidade e imaginar o que poderá lá haver num futuro próximo, para algumas pessoas, torna-se uma segunda natureza. Assim com Pablo Berástegui, um espanhol de 50 anos que recentemente se fixou no Porto, cidade à qual aplica adjetivos como "doce" e "simpática", e sobre cuja vida artística já poderia dar informações a muitos portugueses.

Berástegui foi diretor-geral de San Sebastian 2016 - ou seja, da capital europeia da cultura. Por trás tinha uma longa experiência à frente de eventos em Madrid: as Noites Brancas de Madrid, a PHotoESPAÑA. Dirigiu espaços importantes como o Matadero e o Conde Duque. Até decidir abandonar tudo isso para, conforme explica, "dedicar mais tempo à minha pessoa, ter tempo para pensar".

Ele e o seu companheiro, Pedro, que é gestor fora da área cultural, foram viver numa quinta em Odeceixe. Com dinheiro que tinham poupado, decidiram criar um programa de residências para criadores e pensadores. Quatro a seis semanas de alojamento e alimentação, a troco de boas conversas. "Não pretendíamos receber mais nada", explica Berástegui. "Apenas a oportunidade de continuar a aprender com outras pessoas".

Entretanto, Berástegui ganhou o concurso para dirigir San Sebastian 2016 e voltou a partir. Três dos artistas foram consigo - os compromissos já estavam assumidos -, mas Berástegui admite que o ritmo héctico daqueles três anos não lhe deixava tempo para conversas como as de anteriormente. Assim, passado esse período, ele e Pedro decidiram regressar a Portugal. Primeiro estiveram novamente na costa vicentina ("para descansar um pouco", diz) e a seguir no Porto, um de vários lugares onde tinham amigos no país.

Luis Cobelo

Investir, mas de outra forma

Este fim de semana, Berástegui inaugurou o SP620, um espaço de exposições na rua Santos Pousada (620 é o número da porta), perto do campo 24 de Agosto. Ao longo de uma conversa com o Expresso, ficámos com uma ideia mais aberta sobre as possibilidades de zonas da cidade que um forasteiro não associa imediatamente às artes visuais, como o Bonfim, onde se encontra o seu espaço, e a Campanhã, onde a câmara queria utilizar o antigo matadouro para atividades culturais, entre outras coisas (o projeto foi chumbado pelo Tribunal de Contas, mas isso poderá não ser o fim da história).

Berástegui também nos sugeriu meia dúzia de galerias para visitar, incluindo duas igualmente situadas no Bonfim ou próximas. Ele já conhecia o Porto - cuja rede cultural elogia, desde logo na área das artes performativas - mas diz que a cidade mudou muito nos últimos anos. A mudança maior, obviamente, tem a ver com o afluxo de gente de fora à cidade, e num certo sentido poder-se-ia dizer que ele está a fazer o mesmo que fazem muitos estrangeiros: investir. Mas de forma diferente.

"Há muitas pessoas estrangeiras a investir em Portugal mas que só querem ganhar dinheiro. É especulação. Nós queríamos vir ao Porto e oferecer alguma coisa. Então resolvemos fazer este projeto de exposições. Dedicar um espaço da nossa casa a fazer algo. Inicialmente não sabíamos o quê". Acabou por ser um projeto chamado "Salut au Monde!". O título inspira-se no poema homónimo onde Walt Whitman abraça o mundo inteiro.

Tal como o poema, o projeto de Berástegui constará de treze secções, mais um "prólogo", talvez chamado assim por o bicentenário do nascimento do poeta norte-americano só passar em maio. Como a relação mais próxima com os criadores continua a fazer parte do conceito, cada fotógrafo será recebido durante algumas semanas na parte de cima da casa. Neste momento quem lá se encontra é o fotógrafo venezuelano Luis Cobello, com quem Berástegui já tinha trabalhado.

Luis Cobelo

Evitar os estereótipos

A exposição de Cobello inspira-se no romance "Cem Anos de Solidão", de Gabriel Garcia Marquez. As imagens foram feitas em Aracataca, a terra natal do escritor, que lhe serviu de modelo para a ficciconal Macondo do livro. Cada uma das fotos tem uma relação mais ou menos indireta com um elemento ou um ponto da história. Por exemplo, numa delas veem-se dois braços a segurar uma pedra de gelo - a descoberta do gelo por Aureliano Buendia, como sabemos, é um momento-chave no romance.

Também há referências imediatamente reconhecíveis a elementos como os peixinhos de ouro que Buendia fabricava, ou aos dois gémeos que nascem no mesmo dia e morrem no mesmo dia. Berástegui nota uma diferença básica entre esta primeira exposição e as seguintes: estas serão sobre lugares reais, não de ficção. Deserto da Califórnia, um extremo norte da Rússia, Himalaias...

Berástegui quis começar por sítios não europeus - ou pelo menos, fora da UE. E há uma condição importante: "A ideia é a de conhecer os outros. Por isso prefiro convidar fotógrafos que são originais dos lugares onde os trabalhos são feitos. É autorepresentação. Queremos que as pessoas falem daquilo que fica à sua volta. Em vez de termos foto-reportagens de fotógrafos europeus ou norte-americanos que viajam pelo mundo".

"Walt Whitman não viajou. Celebrou todas as nacionalidades, todas as pessoas do mundo, mas não as conhecia. Só tinha lido sobre elas", diz Berástegui. "Ainda assim, celebrou. Mas se calhar às vezes é um olhar um pouco estereotipado, e com erros".