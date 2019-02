Ela e o pescoço

Ensaio sobre a bela e imprescindível inutilidade de uma gravata, suas cores, políticas e nós

De todas as coisas inúteis que o génio humano inventou e levou anos a aperfeiçoar e a complicar, à custa de incontáveis horas de trabalho e inúmeros sacrifícios de variada ordem, poucas serão tão perfeitas como a gravata. Não é apenas a geometria do acessório ou a interminável gama de cores com que se apresenta que contribuem para que ao fim de tantos anos ainda fiquemos, de quando em vez, embasbacados a contemplar uma dessas estranhas peças de tecido usadas ao pescoço. Mas a verdadeira perfeição da gravata — e este é o derradeiro golpe de mestre — não está na gravata em si. Está naquilo que pensamos dela. Uma e outra vez.

Por estes dias, em páginas impecavelmente arrumadas nas grandes publicações de referência norte-americanas, surgiu uma pequena discussão sobre Donald Trump. Em particular, acerca das gravatas com que o Presidente dos Estados Unidos da América decide aparecer em público. Ao contrário do seu antecessor — que usava gravata todos os dias, ainda que ninguém reparasse nisso — Trump, a pessoa, parece existir à volta daquele tecido colorido pendurado.

padrões inusitados, mas principalmente o tamanho das gravatas de Trump, que são sempre demasiado longas. É provável que o Presidente americano tente parecer mais magro — foi pelo menos a explicação que deu ao antigo governador de New Jersey Chris Christie, que recorda o episódio na sua biografia, quando o aconselhou a usar aquele modelo, acrescentando que ter uma boa imagem ajuda a ganhar eleições.

“O Donald, como todos os vilões megarricos, tem basicamente uma peça de roupa. Ele usa variações do mesmo fato tradicional”, resume a revista “Esquire”, acrescentando o pormenor da exuberante gravata. “A ponta da gravata deve cair no centro da linha de cintura ou do cinto. Nunca abaixo disso”, asseguram os redatores da revista, que publicam algumas imagens de Trump, gravata bem longa ao pescoço, transformado em ícone de estilo. Estilo errado, entenda-se.

Convém dizer que, apesar de terem chegado tarde ao assunto, os americanos entusiasmaram-se rapidamente com a gravata. Aliás, e para que fique desde já claro, as gravatas como as conhecemos hoje — com o tecido cortado em ângulos de 45° e cosido de forma a assegurar elasticidade e durabilidade às peças — foi registado em 1924 no Gabinete de Patentes dos EUA por Jesse E. Langford, desde então conhecido como o homem depois do qual toda a história (dos imperadores chineses aos soldados croatas da Guerra dos Trinta Anos, passando por reis ingleses e franceses, e mais algumas figuras) se tornou matéria de livros.

Há muitas obras escritas sobre gravatas (“L’Art de mettre la cravate”, de 1827, ou “L’Art de la toilette”, de 1830), mas poucas têm a elegância cientifica do incontornável “The 85 ways to Tie a Tie: The Science and Aesthetics of Tie Knots”, da autoria de Thomas Fink e Yong Mao. Os dois, Mao e Fink, professores de Cambridge, escreveram a partir de estudo matemático que realizaram (publicado na revista “Nature” em 1999) e no qual concluíram que é possível fazer 85 nós diferentes. A literatura especializada até então evoluíra de 12 para 32 nós e, mais tarde, para 72 (em 1830). Há cinco anos, um matemático sueco criou outra fórmula e disse ao mundo que há 117.147 nós diferentes. Ainda assim, a maioria das pessoas usa sempre os mesmos — e por isso deixamos um pequeno manual para três possíveis nestas páginas.

Há quem defenda que a gravata está a perder adeptos, e não faltam exemplos recentes para sustentar o argumento. Como esquecer Alexis Tsipras, o primeiro-ministro grego, de fato e sem gravata que criou uma tendência, o “Estilo Syriza”, e que só cedeu, por um dia, quando chegou ao fim o programa de resgate da Grécia? Como não recordar os anónimos funcionários do Ministério da Agricultura que a então ministra Assunção Cristas libertou do jugo da gravata durante o verão de 2011? Como passar ao lado de algumas fotografias recentes do agora-descontraído-e-sem-gravata Barack Obama? Ou da tesoura com que o bilionário Richard Branson cortava as gravatas daqueles engravatados com quem se cruzava...

Mas o que pensa Valter Cardim, professor associado no IADE e autor dos três volumes de “A Moda em Portugal, 1807 a 1999”? “É curioso que ainda agora estive a dar uma aula sobre o militarismo e a moda, e como as coisas tendem a regressar. Quem sabe se não acontece o mesmo com a gravata?”, pergunta. “Todos os dias vejo pessoas de gravata na rua, nos transportes. Mas também é verdade que há cada vez menos jovens a usá-la. Se calhar fazem-no, de vez em quando, para tirar uma fotografia para as redes sociais...”, admite o professor universitário. Modas à parte, Cardim reconhece que “a gravata pode ser meramente estética, mas tem funções de representação social”.

Na hora de escolher, há de tudo e para todos os gostos. As mais caras podem chegar aos 30 mil euros, mas é provável que tenham um diamante ou algo preciosamente parecido. Este é um mundo onde parece aceitável pagar entre 750 a 1000 euros por uma boa e elegante gravata. Feitas as contas, faltam as cores. A séria e quiçá engravatada BBC pensou nisso e segue-se um resumo. Vermelho é uma cor de que os políticos gostam, porque transmite poder, força e paixão. O roxo surge associado à realeza e à riqueza, mas ainda é um risco. O preto é um valor seguro, ainda que possa parecer demasiado. O cinzento é sofisticado sem ser pretensioso, o verde é exagerado e o azul, nos seus inúmeros tons, é um verdadeiro porto seguro. Raramente fica mal. A partir daqui está tudo o resto, incluindo gravatas com desenhos. E é mais seguro não ir por aí.