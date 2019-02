Apple deve lançar serviço de streaming no verão

Multiplicam-se as fontes que apontam datas no calendário para a entrada em funcionamento do novo serviço. Pelo que vai sendo antecipado, a 25 de março, num evento “à la Apple”, saber-se-á tudo com detalhes.

Para já, e consideradas todas as hipóteses de “kick-off” em cima da mesa, o serviço de vídeo “on demand” da Apple deverá abrir os panos aos espectadores no próximo verão. E o catálogo será misto.

De acordo com a agência de notícias Reuters, a plataforma vai disponibilizar entretenimento e informação, conteúdos originais Apple e conteúdos produzidos por outras empresas de media, em simultâneo. E não apenas “à carta”, mas incorporando igualmente o acesso integral a serviços de streaming de outras origens, de outros produtores e distribuidores.

Desta feita, tratar-se-á de um modelo aglutinador em que o espectador paga uma subscrição mensal por um cardápio de conteúdos que agrega os conteúdos próprios, os licenciados e os oriundos de outros serviços de “subscription video on demand” (SVOD). O acesso será feito através do mesmo ‘display’ e por um preço pacote que deve andar pelos quinze dólares mensais (13,2 euros).

A plataforma da Apple deverá compreender o acesso a serviços de subscrição das norte-americanas CBS, Viacom e Starz. A HBO é igualmente uma hipótese, apesar da negociação ainda não estar fechada. Ao contrário do que tem vindo a acontecer com várias plataformas de SVOD norte-americanas que são lançadas antes de mais nos Estados Unidos e somente meses depois foram internacionalizadas, o serviço de streaming da Apple deverá vir a entrar no mercado pela porta maior – o mercado global.

A Apple começou a dar os primeiros passos na distribuição de entretenimento próprio através do serviço de streaming da Apple Music, onde já possuía umas boas dezenas de milhões de subscritores à volta do mundo. O gigante tecnológico entrará em cena na conquista pelos subscritores, após a fase embrionária, uma meia dúzia de meses antes da chegada da Disney+ e da WarnerMedia e poucos meses mais da NBUniversal.

Com a implantação da Netflix (anunciados 139 milhões de subscritores globais e a crescer) e da Amazon Prime Video (anunciados 100 milhões), a guerra do streaming atingirá seguramente o ponto concorrencial mais alto no curto ou médio prazo.