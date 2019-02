“Um dos mais distintos pianistas de Portugal”, diz nota do Teatro S. Carlos

José Sequeira Costa, que morreu aos 89 anos, na quinta-feira, nos Estados Unidos, foi “um dos mais distintos valores musicais de Portugal” que “deu continuidade aos valiosos ensinamentos que recolheu”, assinala o Teatro Nacional de São Carlos.

“Inserido numa luminosa linhagem - aluno de Vianna da Mota, teve aulas com Liszt e com Czerny, discípulo de Beethoven – Sequeira Costa deu continuidade aos valiosos ensinamentos que recolheu partilhando o seu conhecimento junto de vários pianistas, o mais importante dos quais é Artur Pizarro”, lê-se na nota de pesar emitida esta sexta-feira por aquele teatro nacional.

No mesmo texto, em que faz o historial da ligação do pianista a esta sala lisboeta, o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) anuncia que “dedica o concerto sinfónico" desta noite, em que a Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob direção do maestro Pedro Neves, interpreta uma obra de Vianna da Mota, "à memória de Sequeira Costa”.

José Carlos Sequeira Costa foi “um dos mais distintos valores musicais de Portugal”, escreve o TNSC, referindo que a sua relação com esta sala “foi frutuosa e desenrolou-se durante várias décadas”, tendo-se estreado a 10 de janeiro de 1948, com 18 anos, tendo-se apresentou como solista do Concerto n.º 5, de Beethoven, e no final desse mesmo ano, já com 19 anos, apresentou-se com o Concerto n.º 3, de Rachmaninov, sob a direção de Pedro de Freitas Branco.

Em 1949, um ano após o falecimento do seu mestre, Sequeira Costa participou no Concerto de Homenagem a Vianna da Motta.

Em 1951 o pianista “protagonizou uma exaltante aventura musical, sendo um dos três pianistas que acompanharam Edwin Fischer [que também foi seu professor] na interpretação de um concerto de Bach para quatro pianos".

No ano seguinte, que o TNSC qualifica como “empolgante”, Sequeira Costa apresentou-se sob a direção do maestro Paul Kletzki como solista do Concerto n.º 2, de Brahms, e do Concerto n.º 3, de Rachmaninov.

Em janeiro de 1956, “Sequeira Costa protagonizou seis recitais a solo, comemorativos do segundo centenário do nascimento de Mozart”.

Regressou à sala do Chiado dez anos depois, para dois recitais ao lado do violinista Henryk Seryng.

A última vez que subiu ao palco do S. Carlos foi em 1984, como solista das Variações sobre um tema de Paganini, de Rachmaninov sob a direção de John Neschling.

Em novembro do ano passado, o pianista foi homenageado na Gala da Fundação Mirpouri, realizada neste teatro, tendo sido recebido o Prémio Música.

O pianista português José Carlos Sequeira Costa, que, de acordo com familiares, nasceu em Luanda, Angola, em 18 de julho de 1929, morreu na quinta-feira, na cidade de Olathe, no Estado norte-americano do Kansas, a poucos meses de completar 90 anos, vítima de cancro.

Distinguido em 2004 com a Grã-Cruz da Ordem Infante D. Henrique pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, Sequeira Costa foi um dos nomes mais significativos do piano português no século XX, tendo fundado o Concurso Internacional Vianna da Motta, de quem foi aluno.

Em 1951, venceu o Grande Prémio de Paris no Concurso Internacional Marguerite Long, tendo desde então sido um dos nomes de maior projeção nos palcos internacionais.

A convite de Dimitri Chostakovitch fez parte do primeiro júri do Concurso Internacional Tchaikovsky, em Moscovo, no ano de 1958.

Desde 1976 era professor de piano na Universidade do Kansas, nos Estados Unidos.