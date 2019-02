“Se parasse, acho que morria.” Sequeira Costa, 1930-2019

Pianistas "obcecados pelo diploma e a arte "subordinada a questões materiais" — para Sequeira Costa, o panorama musical em todo o mundo reproduz este quadro negro. A saída seria trabalhar lentamente, à revelia da rapidez com que se vive. O aluno dilecto de Viana da Mota, hoje com 70 anos, esteve em Lisboa para um concerto e um curso de quatro dias na Fundação Calouste Gulbenkian.

Deu o seu primeiro concerto aos 7 anos, em Angola.

Eu nasci em Angola, mas quando tinha 2 anos fui para Lourenço Marques com os meus pais. Aos nove vim para Lisboa estudar com Viana da Mota, que foi o meu mestre até ao seu falecimento, em 1948, embora também tivesse lições com outros professores, como Fernando Lopes-Graça. Quando Viana da Mota morreu, fui para Inglaterra, com uma bolsa de estudos atribuída por Angola e Moçambique, e aí estudei com um grande mestre, Letchetisky. A seguir, viajei para a Suíça, onde tive aulas com Edwin Fischer. Edwin Fischer foi professor de Alfred Brendel... Brendel, Badura Skoda e eu éramos colegas nesse curso.

Portugal recusou-lhe uma bolsa?

Eu parti para a África aos 16 anos, para visitar os meus pais, que não via desde o início da II Guerra Mundial. Estava no meio de uma grande tournée quando me avisaram da morte de Vianna da Motta. Depois disso, o Governo de Moçambique concedeu-me uma bolsa de cinco anos para estudar onde e com quem quisesse. Quando a bolsa terminou, pedi apoio ao Instituto de Arte e Cultura para me especializar em música francesa, mas foi-me recusado.

Fundou o Concurso Internacional de Piano Viana da Mota aos 27 anos. Quer contar?

Comecei a organizar o concurso em 1956, e nessa altura tive imensos problemas, porque as autoridades não queriam que convidasse ninguém dos países do Leste. Foi preciso expor o assunto aos dirigentes, sobretudo à PIDE. Eu entendia que um concurso internacional tinha de ter elementos de todo o mundo.

Curiosamente, venceu um músico soviético.

Não um mas três! Para além do primeiro prémio, atribuído a Naum Shtarkman, venceram um russo e um polaco. Isso aconteceu durante o período da gripe asiática e também durante a semana do primeiro «Sputnik».

Um ano depois, Chostakovitch convidou-o para júri da primeira edição do Concurso Tchaikovsky. Que recordações lhe ficaram desse contacto?

Ele era um homem enigmático, muito nervoso, introspectivo, ao mesmo tempo cheio de ideias, de imaginação.

Quando é que a actividade pedagógica começou a ganhar força na sua vida?

Dei as minhas primeiras lições na Academia de Santa Cecilia quando tinha 34 anos. Adorei a experiência de trabalhar com crianças sem quaisquer bases e, portanto, ainda sem 'vícios' técnicos. Até tive duas ou três com algum jeito, não direi talento porque é excessivo.

E como é que chega a dar aulas na Ásia?

Bom, eu vivi no Irão durante dois anos, porque a minha mulher de então era iraniana, filha de pai arménio e de mãe russa — a [também pianista] Tania Achot. E, de facto, cheguei a dar cursos lá, no Conservatório Farah Diba.

Numa entrevista, em 1997, disse: «Estou farto das dificuldades que na nossa terra acompanham qualquer tipo de iniciativa cultural.» Ainda pensa assim?

O desenvolvimento das actividades artísticas em Portugal tem vindo a melhorar muito. Mas há sempre uma tendência para dar maior atenção a tudo o que é estrangeiro. Quando digo isto, as pessoas respondem-me: "Mas nós damos subsídios e bolsas de estudo a portugueses." Ora, dar bolsas por um ano não chega; cinco anos é o mínimo para uma aprendizagem eficaz. E é essencial que os jovens sejam acarinhados, acompanhados.

Porque é que saiu de Portugal?

Isso é uma história interessante. Quando veio o 25 de Abril, Madalena Perdigão convidou-me para fazer um curso especial no Conservatório de Lisboa, o que aceitei. Ainda em 1974, chamaram-me e disseram-me (cito textualmente): "O curso acabou, agora a música é outra." Estive de 74 a 76 à espera, depois percebi que me tinham posto na prateleira. Então fui-me embora com a família.

O que é que teria feito se lhe tivessem atribuído a direcção do Conservatório?

Reformava aquilo tudo. Mas isso teria tido custos, porque há sempre um grupo de pessoas medíocres que são do contra. Se eu mexesse naquela estrutura, ter-me-iam logo chamado ditador, fascista.

Em concreto, o que iria fazer?

A primeira coisa era pôr a concurso todos os professores, com um júri internacional. Há muito boa gente que faz o seu curso superior obcecada pelo diploma e que depois nunca mais estuda.

Quais são os princípios que orientam as suas aulas?

Vivemos numa época extraordinariamente técnica, em que tudo é muito rápido. E a música que processamos, sobretudo a do século XIX, foi composta por pessoas que sentiam o tempo de um modo diferente. Hoje em dia, não podemos tocar à mesma velocidade a que vivemos. Técnica não pode ser sinónimo de velocidade.

De que coisas se orgulha e do que é que se arrepende?

Só tenho uma coisa a dizer: o mundo musical está nas mãos de pessoas medíocres que controlam tudo. Formam grupos de interesses políticos ou pessoais, aquilo a que vulgarmente se chama «máfias».

E projectos?

Não parar até morrer. Aliás, se parasse, acho que morria