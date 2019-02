Cantor R Kelly formalmente acusado de 10 crimes de abusos sexuais

O famoso cantor norte-americano R Kelly foi esta sexta-feira formalmente acusado de 10 crimes de abusos sexuais, que incluíram menores. Há muitos anos que a estrela do R&B vinha a ser acusado destes crimes, mas só agora foi oficialmente acusado.

Segundo a imprensa norte-americana, os crimes envolvem quatro alegadas vítimas – três delas com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos – e terão ocorrido entre 1998 e 2010. O cantor tem contudo reiterado inocência nos casos.

Este sábado, R Kelly ter-se-á que apresentar no tribunal de Chicago, mas a sentença está marcada para o próximo dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, refere a CNN. É de esperar, por isso, algumas manifestações do movimento feminista #Metoo, à semelhança das que tiveram lugar quando estas acusações foram conhecidas.

Conhecido pela música “I Believe I Can Fly”, o nome de R Kelly tem estado associado a vários crimes de abuso sexual. Recentemente um vídeo divulgado pela CNN – com conteúdos explícitos – mostra uma jovem, que se envolveu intimamente com o cantor, afirmando que tinha 14 anos

Caso seja declarado culpado, o cantor, de 52 anos, pode ser condenado a uma pena de prisão de até sete anos para cada um dos crimes.