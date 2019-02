Um urso feroz para Nadav Lapid

“Synonymes” é um filme político ambicioso sobre a violência inerente à sociedade de Israel e o desconforto que ela provoca no Ocidente. Valeu o ouro a um grande cineasta.

Nadav Lapid, cineasta de Telavive nascido em 1975, jornalista e escritor que, quando se fez cineasta, se tornou da noite para o dia no rosto de uma juventude israelita contestatária e politicamente comprometida, venceu esta noite o 69º Festival de Berlim com um dos últimos filmes exibidos pelo festival. “Synonymes” foi também um dos melhores, assinale-se, e o eleito do júri presidido pela atriz francesa Juliette Binoche.

Lapid é um cineasta conhecido entre nós desde a longa-metragem de estreia, “Policeman” (2011), e ainda no ano passado o Curtas de Vila do Conde retrospetivou a sua obra. Neste novo filme, rodado em França, e em parte autobiográfico (uma produção de Saïd Ben Saïd), acompanha-se Yoav, rapaz de Telavive solitário, ansioso, sem grandes horizontes. Ele chega a Paris cheio de esperanças, decidido a cortar todos os laços com a família e a nacionalidade: quer tornar-se cidadão francês. Ser israelita, para ele, “é como um tumor que tem de ser cirurgicamente removido” (palavras do cineasta). Está decidido a não mais regressar, recusa-se a pronunciar qualquer palavra em hebreu.

Acontece que Yoav, que tropeça em seguida noutras personagens e recorre inúmeras vezes ao dicionário de francês que leva no bolso, não só não consegue apagar as suas origens como descobre uma sociedade igualmente violenta, nacionalista, agitada, instável, “os sinónimos são nuances, são rimas de Paris que Yoav encontra na sua vida, o título vem daí”, contou o cineasta ao Expresso. É um Urso de Ouro de grande relevo num festival que nem sempre tem podido orgulhar-se disso.

A cerimónia do Berlinale Palast, que prestou a homenagem devida ao ator alemão Bruno Ganz, falecido hoje, distinguiu com o Grande Prémio do Júri “Grâce à Dieu”, de François Ozon, que se inspira e reconstitui os recentes escândalos sexuais e crimes de pedofilia da Igreja Católica francesa em Lyon. A complexidade das personagens de Ozon, que coloca a câmara no ponto de vista das vítimas, é mais profunda do que o tema controverso que está na ordem do dia.

“So Long, My Son”, do chinês Wang Xiaoshuai, último filme a ser mostrado a concurso, cobre três décadas da vida de uma família até à chegada do capitalismo ao país. Saga a tender para o melodrama, é um filme de época de um cronista com méritos, com mensagem política em pano de fundo, assinado por um cineasta da geração de Jia Zhang-ke que Berlim já premiou no passado mas sem o rasgo deste último. Os interpretes, a atriz Yong Mei e o ator Wang Jingchun, são notáveis e venceram os prémios das respetivas categorias.

Outra boa notícia foi a do reconhecimento de “I Was at Home, but...”, de Angela Schanelec. História fragmentada de uma família forçada a reconfigurar-se afetivamente depois da morte do marido/pai, é uma proposta narrativa muito ousada que não costuma chegar às competições dos maiores festivais. A cineasta alemã conquistou o prémio de Melhor Realização.

Para Dieter Kosslick, diretor da Berlinale nestes últimos 18 anos, encerra-se aqui um ciclo e uma política de gosto que há muito vinha a ser criticada e que tantas vezes fragilizou o festival, tal como voltou a acontecer este ano. Os melhores filmes a concurso acabaram por chegar ao palmarés de um júri inspirado (pena a ausência do canadiano Denis Côté, que figurou em “Répertoire des villes disparues” um Quebeque rural e fantasmagórico) mas isso não apaga o nível fraco da maioria das obras, até confrangedor em alguns casos. Com a direção executiva de Mariette Rissenbeek e a direção artística de Carlo Chatrian, uma nova etapa começará em Berlim em 2020, mais aventureira, assim se espera.

BERLIM 2019 - PALMARÉS

URSO DE OURO

“Synonymes”, de Nadav Lapid (França/Israel/Alemanha)

GRANDE PRÉMIO DO JÚRI

“Grâce à Dieu”, de François Ozon (França)

PRÉMIO ALFRED BAUER (PARA UM TRABALHO QUE ABRE NOVAS PERSPETIVAS)

“System Crasher”, de Nora Fingscheidt (Alemanha)

MELHOR REALIZAÇÃO

Angela Schanelec por “I Was at Home, but” (Alemanha/Sérvia)

MELHOR ATRIZ

Yong Mei por “So Long, My Son”, de Wang Xioashuai (China)

MELHOR ATOR

Wang Jingchun por “So Long, My Son”, de Wang Xioashuai (China)

MELHOR ARGUMENTO

Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi e Roberto Saviano por “La Paranza Dei Bambini”, de Claudio Giovannesi

MELHOR CONTRIBUIÇÃO ARTÍSTICA

Rasmus Videbæk pela direção de fotografia de “Out Stealing Horses”, de Hans Petter Moland (Noruega/Suécia/Dinamarca)

MELHOR PRIMEIRA OBRA

“Oray”, de Mehmet Akif Büyükatalay (Alemanha)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Talking About Trees”, de Suhaib Gasmelbari (França/Sudão/Alemanha/Chade/Qatar)

URSO DE OURO – CURTAS-METRAGENS

“Rise”, de Florian Fischer e Johannes Krell (Alemanha)

PRÉMIO FIPRESCI

“Synonymes”, de Nadav Lapid (França/Israel/Alemanha)