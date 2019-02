Isto é manga cyberpunk! Pela mão de Robert Rodriguez e James Cameron

Estávamos em 2003 quando James Cameron anunciou a sua intenção de adaptar a série de mangas cyberpunk de Yukito Kishiro que dão nome ao filme. 16 anos mais tarde — e após consecutivos adiamentos —, eis que “Alita” chega às salas, sob a assinatura de Robert Rodriguez (que co-escreveu o argumento com o próprio Cameron, concebendo-o como o primeiro tomo de uma possível saga). Estamos perante um cineasta que tem vindo a mover-se entre leituras revisionistas da série B e o cinema de aventuras para teens. Ora, são justamente estas duas ‘pulsões’ que Rodríguez tenta articular de um modo orgânico no filme, oferecendo-nos um trabalho que faz os possíveis para articular o seu discurso ao seu público.

Embora abundem subenredos, a história de “Alita” pode ser resumida em duas ou três penadas. Sinopse: estamos em 2563, numa cidade distópica e pós-apocalíptica (quase sempre pintada a negro), e acompanhamos um especialista em cibernética que, de uma sucata, recolhe o tronco e a cabeça de uma cyborg adolescente, cujo cérebro humano se encontra ainda em funcionamento. Depois de reconstruir o seu corpo, o cientista reanimará a sua versão feminina do Frankenstein, confrontando-se nesse momento com uma cybergirl amnésica (Rosa Salazar, transfigurada por um notável trabalho de performance capture) que depressa batizará como Alita. Não será preciso esperar muito, porém, até que a protagonista comece a recuperar a sua memória, descobrindo então que constitui o último exemplar de uma máquina de guerra quase indestrutível, cujo ressurgimento vem ameaçar o poder do magnata local (que rapidamente colocará a sua legião de ‘cyber-servos’ no encalço da rapariga).

O que se segue é, grosso modo, uma sucessão de sequências de ação impecavelmente coreografadas (Alita vai despachando todos os criminosos com os quais se depara), que vão sendo pontuadas por cenas da assexuada paixoneta entre a cybergirl e um rapaz humano. Nesse movimento de vaivém, Rodriguez procura piscar simultaneamente o olho aos gregos e aos troianos. De facto, se por um lado o filme se desdobra em ambientes opressivos (fazendo ainda questão de explorar o carácter trans-humanoide corpos onde o maquinal convive com o humano), por outro, ele suaviza o impacto desses elementos por via do enxerto na narrativa de um insípido romance para jovens adultos que, pela sua inespecificidade, fica longe de nos cativar. Trata-se de uma posição de compromisso que impede o filme de mergulhar a fundo nas questões que vai convocando en passant (a relação entre os humanos e os cyborgs fica por estudar), forçando-o a multiplicar um conjunto de superfícies muito bem polidas, que nada de novo acrescentam ao género. É pena.