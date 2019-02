Tony regressou e não veio sozinho

A HBO já está disponível em Portugal e chegou com um catálogo com mais de 4500 títulos. Às séries mais famosas do gigante norte-americano juntam-se novas apostas, assim como produções televisivas e cinematográficas de outras produtoras

Esteve durante vários anos presente sem se mudar para cá — depois de as suas séries se estrearem em vários canais, foi com a assinatura “Home of HBO” que levou os seus programas em exclusivo ao TVSéries — mas agora pegou na bagagem, marcou viagem e comprou casa. Os tempos ditaram que entrasse pela porta do streaming (quando há poucos anos seria quase obrigatório apresentar-se na televisão linear) e até já comprou mobília para mostrar que veio para ficar. A internet é a morada da HBO Portugal e já começaram a chegar os primeiros moradores, prontos para mostrar o que valem.

O Tony Soprano (James Gandolfini) da série “Os Sopranos” (seis temporadas, já disponíveis) já está sentado no seu cadeirão e é com um comando da Vodafone — operador que detém em exclusivo “durante mais de dois anos” a possibilidade de se aceder ao catálogo através da TV box, garante o CEO da empresa Mário Vaz — que mostra tudo o que o gigante norte-americano do entretenimento tem para oferecer. Quem não for cliente, poderá aceder exatamente às mesmas séries, através de outros dispositivos.

De acordo com as informações disponibilizadas ao Expresso pelo serviço de streaming, serão mais de 4500 os conteúdos disponíveis já na plataforma. Com a garantia de que o que se apresenta agora em Portugal difere pouco do que está disponível no estrangeiro. “É similar ao que temos noutros países com serviço de streaming”, garante o CEO da HBO Europe Hervé Payan, que esteve em Portugal na terça-feira a lançar a marca internacional, e o que vende é um pacote completo com entretenimento para toda a família. “Temos as séries clássicas e todas as novas, com todas as temporadas”, conta, adiantando que não está em causa apenas produção norte-americana.

Há séries de origem asiática, europeia e também vindas da América Latina, e da oferta fazem parte as temporadas completas das principais séries da HBO — até agora exibidas na televisão linear no TVSéries, com algumas delas a passar pelo serviço de televisão pela internet NOS Play. Em destaque estão séries-estrela como “A Guerra dos Tronos” — com a última temporada a estrear-se a 15 de abril —, “True Detective”, “Westworld” ou “Big Little Lies”, mas também clássicos como “O Sexo e a Cidade” e “The Wire” ou fenómenos como “Girls”. Depois há conteúdos de outras produtoras para conhecer, muitos deles ainda por estrear em Portugal mas que já contam com a aprovação da crítica. É o caso de “Patrick Melrose” com Benedict Cumberbatch (Sky/Showtime) ou de “Killing Eve” (BBC/AMC) — que deu a Sandra Oh, a Dr. Cristina Yang de “Anatomia de Grey”, o Golden Globe de Melhor Atriz —, mas também da novíssima “I Am the Night” (TNT), protagonizada por Chris Pine e realizada por Patty Jenkins, responsável por “Mulher-Maravilha”.

Com outras novidades já anunciadas, como a segunda parte de “Krypton” em março, a sétima e última temporada de “Veep” em abril ou a entrada de Meryl Streep em “Big Little Lies” em junho, a HBO prepara o terreno para novas produções a estrear. É o caso da série de super-heróis “Watchmen” — que Payan garante nada ter que ver com a Marvel, pois será mais negra, “ao estilo HBO” —, da europeia “Chernobyl” sobre o acidente nuclear de 1986, “Euphoria” ou “Gentleman Jack”. O objetivo é que haja novas séries a entrar no catálogo todas as semanas, à medida que novos projetos têm luz verde. E Portugal não está fora da equação.

“Fazemos produções em cada um dos mercados em que entramos”, afirma o responsável pela HBO na Europa, que garante continuar a acreditar na aposta em “produtores locais” mesmo que leve algum tempo a anunciar o primeiro produto. “Não queremos fazer o mesmo que os outros.” A título de exemplo, estão presentes em Espanha há três anos mas só agora estão em condições de apresentar um conteúdo original. Chama-se “O Cais”, conta com assinatura do criador de “La Casa de Papel”, é protagonizada por Álvaro Morte (o Professor do sucesso espanhol), e já está disponível em (quase) todos os ecrãs.

À semelhança do que acontece com outros serviços de streaming, a HBO Portugal pode ser utilizada através da internet num websitepróprio e com aplicações dedicadas para tablets e smartphones, assim como outros dispositivos — como televisões inteligentes, a consola PlayStation 4, Android TV, Chromecast e Apple TV —, faltando ainda as apps para iOS (iPhone e iPad) e para Samsung.