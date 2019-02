Iris Apfel, 97 anos, modelo (e tantas outras coisas)

Iris Apfel, 97 anos, 'topmodel'. Há muito tempo que é um ícone da moda - as suas pulseiras enormes de vários tons da mesma cor, os seus óculos demasiado grandes, os casos felpudos de cores garridas - mas faltava-lhe assinar por uma grande agência de modelos. Já aconteceu. A nova-iorquina vai ser um dos rostos da IMG, ao lado de mulheres como Joan Smalls, Kate Moss, Chrissy Teigen, Bella e Gigi Hadid.

Daniel Zuchnik/Getty

Não é que ninguém saiba que ela é. Já fez capas na Vogue, na Dazed and Confused e tem uma marca de maquilhagem própria, além de uma linha de jóias e de roupa. A sua carreira, porém, começou na empresa de textil Old World Weavers, que ela mesma criou com o seu marido, Carl, que já morreu. Como designer de interiores, trabalhou para os presidentes Clinton, Truman e Bush e em 2005 uma exposição dos acessórios, roupas e objetos de decoração tornou-se a primeira de sempre a ser dedicada a uma designer viva.

"Quem diria que eu seria capa de revista aos 97 anos?" disse Iris em entrevista ao jornal de moda Women's Wear Daily, onde trabalhou no início da sua carreira. “O meu marido, antes de morrer, costumava rir-se muito e eu com ele porque eu dizia-lhe: “Eu não sou muito diferente daquilo que era há 70 anos mas de repente sou porreira, mercadoria rara. É muito bizarro”, acrescentou.