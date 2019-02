Morreu o ator Octávio Matos

Morreu este domingo o ator Octávio Matos, aos 79 anos. A notícia foi avançada no Facebook pelo também ator Luís Testa e partilhada pelo ator e amigo Ruy de Carvalho.

Nascido no Porto, Octávio Matos começou a sua carreira como ator aos 17 anos. Acabaria por ficar conhecido do grande público principalmente graças aos papéis cómicos e em teatro de revista.

Além de ator, foi encenador e diretor de atores.

Também na televisão se destacou, com participações em séries e programas de comédia como "Eu Show Nico" (com Nicolay Breyner, 1998) ou mais recentemente "Os Batanetes" ou "O Prédio do Vasco". No cinema, trabalhou em dobragens para vários filmes infantis.

Em 2007, Octávio Matos foi homenageado com a Medalha de Mérito Municipal, grau prata, atribuída pela Câmara Municipal de Lisboa.