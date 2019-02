“O Teatro Viriato é um projeto de todos”

Na semana em que o Teatro Viriato celebra 20 anos, a diretora elogia a iniciativa do projeto para a rede de teatros. Mas identifica-lhe fragilidades.

Qual é o projeto do Viriato hoje, nos seus 20 anos?

Neste percurso o projeto cumpre o que está estabelecido na Constituição quanto ao direito do cidadão à criação, à fruição artística e à participação cultural ativa. É um projeto com espaço de descoberta, discussão, aprendizagem, que sempre ligou Viseu a outras cidades do país e do mundo. Ele parte de uma premissa fundamental, o questionamento, e para isso contribuiu muito a atenção dada ao público e às inquietações dos artistas na sua leitura sobre o mundo. O projeto do Viriato teve na sua génese um conjunto de pessoas que o desenharam e pensaram, mas não se cristalizou em 1999: hoje é um reflexo de múltiplas vozes e contributos. É um projeto de reflexão, de construção, de que fazem parte os públicos e os artistas, e que nos coloca a nós — sobretudo a mim — uma exigência de estar sempre atenta e em diálogo com o exterior.

De que forma isso se reflete na programação?

Ela procura refletir um percurso, é simultaneamente um ponto de chegada e de partida para o futuro. É uma programação a partir da qual podemos construir múltiplas ligações ao estado do mundo e muito particularmente ao país. É feita de estreias, de coproduções, do trabalho em rede, de cumplicidades com as instituições do nosso território; incide sobre os temas da democracia, da mulher, do preconceito, sobre a crueza da realidade. As propostas para 2019 refletem também o dever de desafiar os artistas para projetos desenhados a partir dos próprios objetivos da programação.

Como convidaria um leitor do Expresso que não conheça o Viriato a ir este ano a Viseu?

O Viriato está num permanente diálogo com a cidade, com o país e com o mundo a partir da voz do artista; e fá-lo numa relação de diálogo permanente também com os seus públicos. Por isso, apresenta uma programação muito diversificada, com todas as disciplinas artísticas representadas, é atual e valoriza a construção de projetos estruturantes para a cidade. O Viriato é uma estrutura transformadora e que tem uma responsabilidade de voz pública, de interferir e construir uma voz pública sobre o mundo.

Sendo um teatro de uma cidade do interior, o Viriato tem uma missão local? Ou de que forma ela se torna nacional?

Seria redutor pensar neste projeto ou em qualquer outro que se dedique a uma programação artística contemporânea numa escala geográfica que não seja a do mundo. O Teatro Viriato é um projeto de todos. Não esquece a sua missão territorial nem a escala do mundo — e o território, para mim, é mundo. Até porque o Teatro Viriato é uma estrutura também responsável pela construção da vida pública.

Se o ponto de partida é a voz do artista, qual é o lugar para a criação no Viriato?

A criação artística é fundamental na vida de um teatro, programar não é apenas acolher espetáculos. Temos em permanência a companhia Paulo Ribeiro; as salas estão sempre ocupadas com projetos de criação em fase de pré-estreia; e temos projetos estruturantes, como o K Cena, o P3dra e, mais recentemente, o Dançando com a Diferença — grupos residentes fundamentais à construção de discurso e aproximação à criação artística da cidade. Esta casa é permanentemente habitada por artistas em criação. O exercício de programação é isso, é dar espaço aos criadores, aos artistas, nas melhores condições, porque isso tem influência no resultado em palco.

Qual é a adesão dos públicos ao Viriato?

A nossa taxa de ocupação ao longo destes 20 anos está numa média próxima dos 70 a 75%. Mas a maior dimensão do impacto deste trabalho não é mensurável em números, exige outro tipo de leitura, que obriga a uma reflexão e mesmo a um trabalho de investigação sobre as repercussões que um projeto deste cariz tem numa cidade e num país.

O Bloco de Esquerda fez uma proposta para a rede de teatros e cineteatros. Qual é a sua opinião sobre essa proposta?

A proposta do BE é fundamental, porque levanta novamente a discussão para os teatros do país, que estão entregues à ocupação aleatória, sem o mínimo de respeito pelo conceito de programação artística e, portanto, pelo direito do cidadão à fruição e à criação artística. É um projeto de lei que tem fragilidades, mas há agora espaço para que seja corrigido. Todos nós, profissionais nesta área, temos uma responsabilidade nos contributos para que o documento se materialize em algo transformador para o país, para a circulação de artistas, para a fruição da atualidade artística — para que os teatros sejam vividos em pleno e se tornem lugares fundamentais de leitura do mundo e de reflexão. Os teatros têm uma responsabilidade de diversidade, de apoiarem e respeitarem a criação artística, e sobretudo de serem um lugar de liberdade para o pensamento divergente. Apesar da importância desta proposta do BE, ela não se pode imiscuir dos bons exemplos que existem já no país, como o Viriato em Viseu ou o Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, entre outros, há muitos casos de sucesso. Repare, o modelo do Viriato assenta numa colaboração entre uma associação, o município e o Estado em que a Associação dispõe de autonomia de gestão e de programação, que é a salvaguarda do sucesso deste projeto.