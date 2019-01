Ninguém pára “Bohemian Rhapsody”

Ele há coisas do arco da velha. “Bohemian Rhapsody” levou chumbo que se fartou da crítica antes de chegar às telas. Mesmo à séria. O filme estreou-se em finais de outubro sob uma nuvem negra, mas os bons resultados de bilheteira alcançados nos primeiros dias de projeções por esse mundo fora começaram por fazer prova de vida do iminente sucesso do ‘biopic’ dedicado a Freddie Mercury e à ascensão dos Queen.

Ao fim de três meses de estrada, e tendo arrecado pelo caminho os Globos de Ouro para melhor filme e para melhor ator dramático (Rami Malek), “Bohemian Rhapsody” está à beirinha de ultrapassar a meta dos 800 milhões de dólares (pouco mais de 703 milhões de euros) na venda global de bilhetes, uma ordem de grandeza somente reservada aos ‘blockbusters’ de Hollywood, dando para já um bailinho de receitas a todas as restantes longas-metragens dedicadas à vida e obra das estrelas do universo da música.

No registo dos paradoxos que fazem a história de “Bohemian Rhapsody” verifica-se, por exemplo, ser o “pior” filme que arrecadou o Globo de Ouro em 33 anos. De acordo com o site norte-americano Rotten Tomatoes que agrega as críticas publicadas pelos principais media mundiais, “Bohemian Rhapsody” recolhe as piores opiniões de entre todos os filmes que ganharam aquele prémio em mais de três décadas. Atualmente, detém 62% de boas “reviews”. Antes de chegar às salas e ao público, a crítica que o tinha previamente visionado registava apenas 45% de opiniões com sinal mais. Para encontrar contabilidade semelhante é necessário recuar 33 anos na história dos Globos de Ouro até encontrar o galardoado “África Minha”, protagonizado por Meryl Streep e Robert Redford, que atingiu os 60% de críticas positivas. Indo ao osso, os aspetos negativos mais repetidamente apontados pela crítica especializada ao ‘biopic’ relacionam-se com a abordagem à sexualidade de Freddie Mercury, ao guião e às mudanças introduzidas à linha do tempo real dos acontecimentos.

A ARITMÉTICA DO SUCESSO

“Bohemian Rhapsody” tem sido um sempre somar no “box office” global. As bandeirinhas da excecionalidade no mapa-mundo deste filme estão postas sobre o Japão, onde foi o mais visto nas salas durante o ano passado (pouco mais de dois meses em exibição), tendo feito uma receita de 78 milhões de euros nas bilheteiras. Na Coreia do Sul a parcela elevou-se aos 66,8 milhões. Segue-se o Reino Unido, a terra-natal dos Queen, com 58,3 milhões de euros totalizados. Noutra escala, a América do Norte (Estados Unidos e Canadá) contribui com 176,7 milhões de euros para o globalíssimo. Em Portugal, de acordo com os resultados apurados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, “Bohemian Rhapsody” somou receitas de 2,88 milhões de euros. E esta história de números pode não ficar por aqui, pois este ‘biopic’ foi esta terça-feira anunciado como candidato a dois dos mais importantes Óscares (melhor filme e melhor ator), além de outras nomeações mais técnicas. Se recordarmos que os nove anos de trabalho entre o início da pré-produção e a première de “Bohemian Rhapsody” custaram 45,7 milhões de euros à Fox, agora é só fazer as contas.