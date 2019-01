Cinco nomes, cinco livros

Gosto da luz que envergonha a penumbra do meu lado esquerdo. O pequeno candeeiro, modesto em altura e no frugal abajur que lhe encobre a lâmpada, é auxiliar precioso no vislumbre do teclado que acumula estas linhas. O computador assenta, precário e oscilante, no braço esquerdo do sofá, puído por anos de uso e com o declive característico do peso do corpo, do ócio e do trabalho no qual é parceiro indispensável. A dois passos de uma distância inúmeras vezes percorrida, detenho o olhar em mais uma estante improvisada, cimeira sobre duas arcas que albergam dezenas de filmes, também eles sem espaço para se mostrarem no cenário que é cada vez mais exíguo por conta da passagem dos dias. A “estante” tem cerca de quarenta obras que folheiam arte, poesia e ficção. Cinco delas têm um denominador comum: são da mesma editora (ASA) e representam o que de melhor se vai fazendo por cá em matéria de edição. A visão para elas se encaminha, como que atraída pelo vermelho da lombada que abraça parcialmente a capa e a contracapa de cada um dos livros. A coleção tem um nome feliz e verdadeiro: Biblioteca dos Tesouros. Até ao momento são cinco: “Scaramouche”, de Rafael Sabatini, “Os Três Mosqueteiros”, de Alexandre Dumas, “A Guerra dos Mundos”, de H.G. Wells, “A Ilha do Tesouro”, de Robert Louis Stevenson, e “As Aventuras de Robin dos Bosques”, de Howard Pyle. Que se digam mais coisas sobre o primeiro e o último dos autores mencionados.

Rafael Sabatini era fascinado pelas aventuras de capa e espada. Nascido em 1875 em Itália, filho de mãe inglesa e de pai transalpino, foi um cidadão do mundo, por ele tendo viajado com passagem enquanto jovem aluno por... Portugal. O interesse pela escrita começou desde cedo, com alguns contos que pouco destaque mereceram, até que, em 1921, publicou o primeiro romance com acesso privilegiado à galeria dos clássicos: “Scaramouche”. O sucesso internacional alcançado com esta história passada durante a Revolução Francesa obrigou os leitores a olhar para trás, para o ano de 1915, quando Sabatini publicou “The Sea Hawk”, narrativa aventureira passada no século XVI, onde ação, traição e sedução unem esforços neste romance passado na época isabelina, tendo inspirado (mas apenas isso) o conhecido “O Gavião dos Mares” (1940), mais uma bem-sucedida parceria entre o realizador Michael Curtiz e o ator Errol Flynn. Também “Scaramouche” foi adaptado ao cinema, num filme de 1952 dirigido por George Sidney e com um (sempre) notável Stewart Granger como protagonistas. Eleanor Parker, Janet Leigh e Mel Ferrer encimaram um elenco de luxo nesta produção de luxo dos tempos áureos da Metro Goldwyn Mayer.

Não havendo duas sem três, Rafael Sabatini viu mais uma obra sua ter o merecido sucesso no grande ecrã: “Captain Blood” foi editado em 1922 e, 13 anos depois, estreou no cinema onde alcançou um enorme êxito graças à dupla... Michael Curtiz/Errol Flynn. Escusado será dizer que, quer os livros, quer os filmes, carecem de recorrente atenção.

O mesmo poderá e deverá dizer-se de Howard Pyle, muito provavelmente o mais desconhecido autor com a obra mais conhecida: “The Merry Adventures of Robin Hood” viu a estampa pela primeira vez no distante ano de 1883. Foi o primeiro romance deste enorme ilustrador norte-americano nascido em 1853 no Delaware. Entusiasta das baladas medievais onde surge o nome de Robin Hood – o “nosso” Robin dos Bosques – Pyle retirou-lhes a carga mais bélica e feroz e transformou-as numa narrativa destinada (vocacionada, diria eu) para o grande público, desde crianças a adultos. Muito depois da sua morte (1911), o cinema viu nas aventuras do cavalheiro que rouba aos ricos para dar aos pobres uma oportunidade de sucesso que, diga-se, ainda hoje persegue; mas nada conseguirá alcançar o estrelato da produção datada de 1938, ano em que a sétima arte foi enriquecida com o melhor filme centrado na figura de Robin of Locksley: “The Adventures of Robin Hood” (“As Aventuras de Robin dos Bosques”) conquistou três Óscares da Academia: Melhor Direção Artística, Melhor Edição de Imagem e Melhor Banda Sonora, tendo sido nomeado ainda para Melhor Filme. Não é fixação mas, a realização esteve a cargo de... Michel Curtiz. Adivinhem quem foi o protagonista: Errol Flynn, claro!

A figura de Robin Hood teve largas dezenas de adaptações ao cinema e televisão, sendo que a mais recente para as grandes salas é para esquecer. Lembrar mesmo é a série britânica que fez furor entre 1955 e 1959, tendo como protagonista. Ainda hoje, 60 anos passados sobre o seu fim, é um regalo ver cada um dos 147(!) episódios totalmente rodados em Inglaterra, tendo a série sido pioneira na entrada no mercado televisivo norte-americano.

Já agora, e para não me alongar muito mais, chamo ainda a atenção para um belo filme de animação da Disney que, em 1973, foi nomeado para o Óscar de Melhor Canção Original. “Robin Hood” foi realizado por Wolfgang Reitherman, por muitos integrado na lista dos 10 melhores realizadores dos mais célebres estúdios de animação. O filme, em que os personagens humanos são maravilhosamente substituídos por animais, é ainda hoje obrigatório para a pequenada e para o deleite de toda a família. Exceção feita à série televisiva, o restante material mencionado está disponível entre nós.

E eis como uma estante improvisada e a lombada de cinco livros origina uma (quiçá demasiado) extensa crónica sobre bom cinema e literatura indispensável. Está na hora de apagar o candeeiro.